Acusan de fraude en Miss Universo: Ximena Navarrete, una de las jurados, rompe el silencio

Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue coronada este sábado como Miss Universo en Nueva Orleans. Como primera y segunda finalista fueron escogidas Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss República Dominicana Andreína Martínez, respectivamente.

Una decisión que no fue aceptada por los internautas ya que la favorita era la venezolana Amanda Dudamel.

Jurado de Miss Universo se pronuncia

Ximena Navarrete, una de las jurados del certamen de belleza, habló sobre las acusaciones de fraude.

“Solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina, en una computadora, que los números y lo que ponemos se va directamente, o sea, no hay manera ni de moverlo, ni de tratar de arreglar algo, son números que quedan muy claros registrados, entonces no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho.”

Ximena considera que R’Bonney Nola es una digna representante de la corona de Miss Universo y que desempeñará un buen papel, aunque también le hubiera gustado ver triunfadora a Venezuela.

“Miss USA es hermosa, lo va a hacer súper bien y pues por algo pasan las cosas así. Yo siempre he dicho que la corona nunca cae en una cabeza que no tenga que estar”, mencionó Navarrete.

Sobre las calificaciones de sus compañeros reveló que las desconoce, pero dijo que pudieron ser décimas lo que hace la diferencia en los resultados.

“Lo hizo de maravilla. Creo que Venezuela hace muchísimo tiempo que no tenía una concursante tan bonita, tan preparada, tan completa. Eso es lo que yo creo, es lo que yo vi y es lo que ella me transmite”.

También aclaró que ella no fue parte del jurado que seleccionó al top 16. " A mí me dan el top 16 y es cuando yo empiezo a votar y me enseñan las entrevistas con el jurado en privado para empezar a calificar”.

Las tres reinas de belleza deberán dedicar un año al concurso y mudarse a Tailandia, donde está la sede a partir de este año. Antes de anunciar a la ganadora, la Organización Miss Universo reveló que la próxima edición, correspondiente a 2023, se celebrará en El Salvador, mediante un video del presidente de ese país Nayb Bukele.

La nueva Miss Universo, de 28 años, es la novena ganadora del certamen para su país. Venezuela se ha alzado con la corona siete veces y la República Dominicana una, en 2003.

Gabriel, fue coronada por su antecesora, la india Harnaaz Sandhu, con la nueva corona Force for Good (Fuerza para el bien), que tiene 993 piedras preciosas y un zafiro de 45,14 quilates.

Valorada en 5,3 millones de dólares, es la corona más cara de los 71 años de historia del certamen, quien le puso además la primera banda hecha con materiales reciclables.

Expandir Reproducción automática 1 de 4 R’Bonney Gabriel, Miss Universo

¿Quién es R’Bonney Gabriel, Miss Universo?

La nueva reina universal de belleza es la primera mujer de origen filipino en haber alcanzado el título de Miss Estados Unidos. Su padre Remigio Bonzon “R. Bon” Gabriel, es un filipino que llegó al país a para estudiar psicología en la Universidad del Sur de California. Su madre Dana walker, es estadounidense.

La nueva Miss Universo y las finalistas se destacaron en un grupo preliminar de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las candidatas de Puerto Rico, Curazao, España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia.

Este grupo fue seleccionadas en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño y entrevistas individuales con el jurado que se habían realizado anteriormente.

Antes del desfile de las semifinalistas, la nueva dueña de la Organización Miss Universo, la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, aseguró que este sábado comenzaba “una nueva etapa del Miss Universo, hecho por mujeres para mujeres” y relató como había “transformado el dolor” de haber sido rechazada como mujer transgénero en éxitos.

Bajo esta nueva administración, el concurso ha acelerado el proceso que llevaba hacia el feminismo y los temas de equidad. Para el Miss Universo número 72 ya se ha revelado que se aceptarán candidatas casadas y con hijos, algo vetado hasta ahora.Gabriel dijo en su sesión de preguntas que abogaría para que también se ampliara la edad límite para las candidatas.