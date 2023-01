Shakira sí factura: los miles de dólares que ganó en 12 horas con su tema contra Piqué

Shakira se disparó en la redes sociales con la “tiradera” lanzada contra Piqué en la reciente sesión con Bizarrap. La colombiana no le tembló ni un centímetro de su cuerpo para decir unas referencias que rápidamente se convirtieron en tendencia.

[ ¡Grábatela, amiga! Letra completa de Shakira con Bizarrap ]

Una de las estrofas que más empoderó al género femenino fue donde se resalta que ya no existe un luto por una relación, más bien ahora se enfocan en una ganancia monetaria: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”.

Brutal #BizaShak #Shakira demostrando cómo se factura paselen un salvavidas a q te sal pique Clara mente amo los finales felices #ShakiraIsComing con todo 💣💣 pic.twitter.com/fIxVZLqDhP — Yisel maria calderón salazar (@kdaichera) January 12, 2023

Por supuesto, el mejor ejemplo de esta referencia es la misma interprete del ‘Waka Waka’. Con esta sesión 53, en apenas 12 horas, ha ganado unos miles de dólares que solo tiene tendencia a aumentar.

¿Cuánto ganó Shakira con su nueva canción?

Con más de 25 millones de visualizaciones en YouTube, la colombina en conjunto con el argentino, se embolsaron el valor de 17 250 dólares. Esta cifra responde a lo revelado por el portal Digital Music News que señala que YouTube paga 0,00069 por cada reproducción.

Todas después de que Shakira dijera que ya no se llora, que se factura pic.twitter.com/V4w4qgxCWq — nxhI4💋 (@_nxhI4_) January 12, 2023

Recordar que este valor no contempla las reproducciones conseguidas en Spotify, Apple Music, Amazon Music y más. Con este incremento de visualizaciones, se estima que el sencillo de la colombiana puede destrozar a la sesión protagonizada por Quevedo.

Pago en otras aplicaciones

Tidal es la que más paga: 0,01284 dólares por reproducción. Apple asegura pagar de media 0,01 dólares por escucha mientras que Amazon pagaría 0,00402 dólares por reproducción.

Reacciones

Shakira no llora, Shakira factura, siendo la #1 en Tendencia de Música ¡Vamos 100 Millones!

Shakira haciendo dinero con su situación en lugar de encerrarse en su cuarto a llorar todo el tiempo. ¡Así se hace!