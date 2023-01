Esto es lo que no vio en el video de Shakira y BZRP

Shakira está dolida, molesta y no piensa ocultarlo, por el contrario, ha querido monetizarlo y esto parece ser una terapia, y es que con su más reciente tema ‘Sessions #53′ con BZRAP así ha quedado demostrado.

Pero pese a que el video se apegó a lo acostumbrado por el artista argentino dentro de un estudio, y no en audiovisuales como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, no faltaron detalles visuales además de la poderosa letra que hoy todos corean y unos tantos critican.

El 3 de la camiseta de Piqué

La canción en Spotify tiene una duración de 3 minutos con 33 segundos, y esto es una clara referencia a Piqué, esto debido a que es el número de su camiseta, y que quizá fue idea de BZRP como ya lo ha hecho en otros temas.

Aunque en otros equipos, como Manchester United, no portó el número 3, en el Barcelona sí lo ha llevado, incluso desde categorías inferiores. “Es el número que espero me acompañe hasta que me retire”, dijo en abril de 2016.

La señal del gol

Al igual que como hizo en el video de ‘Te Felicito’ de nuevo la cantante colombiana utiliza la señal con la que Piqué celebraba los goles en los últimos años. Piqué acostumbra a cruzar los brazos a la altura del pecho y mostrando un dos en cada mano con los dedos.

Es de recordar que Shakira celebra su cumpleaños el mismo día que Piqué, el día 2 de febrero, y es por eso que Piqué enseñaba los ‘doses’ en sus manos cuando marca algún gol. Solo que mientras él lo hacía cruzando las manos ella ahora los ha separado mostrando que no hay vuelta atrás.

Shakira escondió otros mensajes para Piqué y Clara Chía Martí Foto: YouTube Bizarrap

Pero no solo eso, sino que en el minuto 2 con 22 segundos es cuando ella se refiere a la edad de Clara Chía, otro detalle que quedó perfectamente adecuado al tiempo en su beef.

El carro y el reloj

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo” es una de las frases lapidarias y la afición del futbolista por el mundo del motor en general y los vehículos de alta gama en particular en grande. Gerard Piqué tiene una colección de siete vehículos de lujo, además de una bicicleta eléctrica que cuesta casi lo mismo que un carro.

“Cambiaste un Rolex por un Casio” con esta frase se refiere a que el futbolista posee una amplia colección de relojes, que ha ido presentado en los últimos meses en sus diferentes apariencias públicas. Entre todos ellos, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el Rolex Daytona con el que Piqué asistió al programa de La resistencia en el 2019

“Clara-mente” y “Sal-pique”

En el mundo audiovisual un plano contrapicado es una vista tomada desde un ángulo en el que la cámara se sitúa debajo del objeto filmado, según un eje vertical. Y representa grandeza y magnanimidad.

Un plano estratégico para mostrar su posición de grandeza YouTube

Y en esto caso Shakira los ha usado de manera perfecta para hacer referencia a los dos, primero lo hace con él cuando la cámara bajo un efecto se moja, haciendo referencia a las lagrimas convertidas en canciones, y luego para mencionar a “Clara-mente”.

“Ya está, chao”

Luego de bailar como robot tal como lo hizo en ‘Te Felicito’, que es otra clara referencia a la admiración de Piqué por Daft Punk, dejó incierto el futuro de la nueva canción, pues con la frase deja entrever que era todo lo que tenía que decir al respecto. Por lo que puede continuar con la historia en el siguiente tema o ponerle punto final y pasar la página.