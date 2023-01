De un sueño a una realidad: bailarín puertorriqueno en serie que estrenó en Disney+

Algo que para el bailarín profesional José Cancel desde pequeño había sido un sueño, aunque pensaba que era imposible, era la actuación, pero ese sueño se hizo realidad cuando lo llamaron para ser parte del elenco de la primera serie boricua en Disney+, Gina Yei.

“Es algo que desde chiquito siempre estuvo en mi mente, incluso estar en Disney, creo que todos los que vimos Disney Channel en algún punto soñamos con estar ahí. Pero como boricua automáticamente lo encontraba imposible. Ya sabemos que allá en Estados Unidos es que lo tenemos que buscar, en mi caso me encanta vivir en Puerto Rico y, aunque he tenido la oportunidad de viajar y regresar, siempre pensaba que era imposible para mi”, dijo José sobre la actuación.

Empezó a bailar a sus 15 años y a los 16 años le dieron la oportunidad de bailar en un concierto del artista de música cristiana Alex Zurdo. A lo largo del tiempo ha bailado con grandes artistas como Luis Fonsi, El Alfa y al momento está de gira con Olga Tañon.

Comenzó su entrenamiento de baile urbano, danza contemporánea y jazz en The School for the Performing Arts en Guaynabo. Pero además de ser bailarín y actor, es modelo y tiene un bachillerato en mercadeo y publicidad.

Cuando lo contactaron para ser parte del elenco del nuevo programa, que estrenó ayer en la plataforma de streaming, incluso le mencionaron que físicamente no era la persona que estaban buscando. Sin embargo, por su talento como bailarín fue escogido luego de un largo proceso de audiciones para interpretar el personaje de Jairo.

El proceso de audición fue uno “bien loco”, dijo José.

Cuando comenzó la pandemia por el COVID-19, le empezó a dar clases de baile virtuales a una amiga que iba a audicionar para el programa. Durante los siete meses que estuvo dando las clases nunca pensó que la oportunidad de salir en una serie podría ser para él, pero cuando lo llamaron para saber si estaría interesado y decidió aceptar.

“Definitivamente es un orgullo sentirse parte de la primera serie puertorriqueña para Disney+ y ser parte de la historia del mundo del entretenimiento de Puerto Rico”, mencionó el artista.

Gina Yei trata sobre una joven (Didi Romero) que ganó una beca para estudiar en el Instituto Musical del Caribe y que quiere convertirse en la mejor compositora, pero una vez llega se desatan historias de amor y amistad a través de la música y el baile.

“Mi personaje tiene unas peculiaridades que desde que lo leí cuando me dieron el libreto, pensé que iba a ser un reto. Mi personaje es ambicioso, pero su ambición no necesariamente lo lleva a hacer cosas buenas todo el tiempo. Este personaje tiene un poquito de villano por ahí. Jairo es ambicioso y no le importa pasarle por encima al que sea para poder llegar a lograr lo que quiere”, explicó sobre su personaje.

Jose aseguró que lo que ha logrado en su carrera como artista ha sido porque está constantemente desarrollando sus habilidades y porque se ha dado la tarea de buscar estas oportunidades.

“Si lo sueñas, buscalo que lo vas a encontrar. Esfuérzate, yo creo que lo que uno quiere, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, aquí lo vamos a tener. Y confía en que si es lo que está para nuestra vida, va a estar para nosotros en algún momento, lo que está para uno, está para uno”, afirmó José.