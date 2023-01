Comediante dominicano critica a Shakira por el efecto que puede la tiraera a Piqué en sus hijos

Muchas han sido las reacciones al tema que Shakira realizó junto al productor argentino Bizarrap en la sesión 53. Hay personas que han aplaudido la acción de la cantante colombiana y los ataques contra su expareja, el futbolista Gerard Piqué, pero otras no lo ven de buena manera.

Tal es el caso del comediante dominicano Aquiles Correa quien realizó una publicación en sus redes sociales criticando a la cantante por los ataques contra el padre de sus hijos y lo que estos podrían pensar cuando más adelante crezcan y escuchen el tema.

“Hay mujeres que no soportan ser desplazadas, creo que tirarle en un tema al padre de tus hijos está fuerte. Generará dinero, pero esos niños tarde o temprano compartirán con esa mujer que hoy atacas. Y el siempre será su padre. #BuenosDias”, escribió el comediante conocido por su participación en la película Sanky Panky y los Domirriqueños.

Shakira destruye a Piqué y su nueva pareja en sesión con Bizarrap

La cantante colombiana Shakira lanzó tu nuevo tema junto al productor argentino Bizarrap y tal como se esperaba se trata de un desahogo en el cual realiza múltiples referencias sobre su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

En poco minutos de haber sido lanzado, el tema ya supera el millón de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap.

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, es parte de la letra de la sesión. “Una loba como yo ya no está para tipos como tú”, es el coro del tema que es la sesión #53 del productor de música urbana.

“Esto es para que te mortifiques, mastica y traga y mastiques yo contigo ya no regreso aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música perdón que te salpique”, es una de las estrofas del tema en el cual utiliza palabras que riman con Piqué.

Además, hace referencia a “la deuda en Hacienda” ya que el futbolista ha sido una de las múltiples figuras que ha tenido problemas con el fisco en España.

Sin embargo, eso no quedó ahí ya que la cantante colombiana también hizo referencia a la actual pareja del futbolista Clara Chía.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú”, dice Shakira en el tema.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, añadió Shakira en su sesión.

Shakira y Gerard Piqué hicieron noticia el año pasado por su rompimiento tras años de relación y por los rumores de infidelidad por parte del futbolista.