Así se vio la boricua Ashley Ann en la preliminar de Miss Universo 2022

La puertorriqueña Ashley Ann Barreto Cariño se destacó entre las mejores de la competencia preliminar, realizada la noche de ayer, miércoles, en Miss Universo 2022.

10 favoritas en Miss Universe 2022

Las más de 80 candidatas modelaron en traje de baño y lucieron sus mejores galas en el concurso que se lleva a cabo en Nueva Orleans, Luisiana.

Durante la pasarela en traje de baño, las candidatas desfilaron con capas que recibieron en blanco y cada una podía comunicar en ella lo que desearan. En el caso de Ashley, acudió a la artista puertorriqueña Isabela Mellado, quien realizó una creación colorida con el mensaje Be and let be, inspirado en el mensaje “ser auténticamente tú”.

Mientras, el ajuar que usó Miss Universe Puerto Rico 2022 fue realizado por el diseñador puertorriqueño Carlos Alberto.

La dicha pieza, confeccionada sobre mesh, fue bordada a mano y cuenta con cuello de la realeza imperial y escote V. En la parte superior, se destacan arabescos artesanales tornasol rodeados de diminutos metales plateados, enmarcando su cuello, busto y esbelta cintura. A su vez, está elaborado con miles de canutillos de cristal y se unen líneas en swarovski tornasol rodeadas de mostacillas plata. La creación culmina con una delicada cola.

La competencia final, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial el sábado, 14 de enero, se transmitirá en la isla por Wapa TV a las 8:00 de la noche.