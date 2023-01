Esta es la reacción de Gerard Piqué ante la nueva colaboración de Shakira con Bizarrap

Shakira anunció en redes que lanzará un nuevo sencillo este miércoles 11 de enero, en colaboración con el productor musical argentino, Bizarrap y, según una frase que ella misma reveló, el tema también va dirigido a su ex pareja Gerard Piqué.

La publicación de la colombiana, que va acompañada del texto “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú 11/01/23″, causó mucho revuelo en las redes. Incluso Gerard Piqué realizó un tuit que muchos interpretan sea una respuesta a su ex esposa.

El ex futbolista colocó varios emojis, donde e se puede ver que hay uno con el símbolo de un circo, otro es un payaso, el que sigue es un carrusel y por último una rueda de la fortuna.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Otro de los párrafos que tendría la canción, al parecer dice: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, según filtraciones en las redes so

Ante esto, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y, entre los que más destacan están: “uf, qué pasa ya lloras antes de que salga el tema. Tremenda mujer te perdiste dejarla por una niña cuando aún tienes niños que criar. Pero gracias a Dios las mujeres son como el Ave Fénix”, “Prepárate porque mañana te entierran amigo. Yo que vos disfruto hoy”, “Mañana te haces de goma Pique! La Reina vuelve, y mejor que nunca! Aguante Shak, siempre de su vereda!”.