Elenco de ‘Raymond y sus amigos’ se va de Puerto Rico

El elenco de la comedia “Men and the City” estará tomando vuelo hacia los Estados Unidos para la presentación de su espectáculo fuera de la isla.

La producción “Men and The City… Donde come 1, comen 5″, se presentará por primera vez en Orlando, Florida, el próximo 14 de enero, teniendo como escenario el Osceola Performing Arts Center.

La pieza, que tuvo gran éxito en cartelera en Puerto Rico, es una adaptación teatral, basada en popular segmento de uno de los programas de mayor sintonía de la televisión y cuenta en su elenco con los primerísimos comediantes Raymond Arrieta (como “Carlos”), René Monclova (“Mauricio”), Jorge Castro (“Sammy”), Joealis Filippetti (“Linda”), Mónica Pastrana (“Betty”) y Miguel Morales (“Larry”), quien también escribió el libreto y dirige.

El productor Dianny de La Vega destacó que “‘Men and The City... Donde come 1, comen 5′ es un espectáculo solo para adultos, que para beneplácito de todos los latinos y puertorriqueños en el estado de la Florida, tendrá a su elenco original. Como la Isla del Encanto celebra las navidades más largas del mundo, lo que conserva esta comunidad dondequiera que va, la obra seguirá con la idea original de Miguel Morales desarrollándose durante la festividad… En la producción teatral está garantizada la risa y el elenco promete hacer de las suyas frente al público de Orlando”.

Los enredos de la propuesta cómica empiezan cuando los muchachos de la barra están reunidos y quieren salir a parrandear, sin embargo, “Linda” tiene otros planes para “Carlos”.

“Men and The City… Donde come 1, comen 5″ se presentó en octubre del año pasado, pero este pintoresco grupo de amigos no se reunía en los escenarios desde 2019. La primera versión teatral basada en el espacio televisivo estrenó en 2015 llenando las salas de ahí en adelante.