Telemundo nuevamente en el ojo público por meter Influencers en vez de “Gente Común” en La Casa de los Famosos

Desde su primera temporada, ‘La Casa de los Famosos’ se convirtió en uno de los reality shows más esperados por el público, y es que apenas finaliza, estos se mantienen a la espera de saber quiénes serán los próximos personajes a participar para elegir de inmediato a sus favoritos.

Le puede interesar: Celebridades reciben su carta de invitación para ‘La Casa de los Famosos’

Sin embargo, esta vez Telemundo decidió realizar una dinámica diferente, pues además de los famosos como: Aylin Mujica, Arturo Carmona, Paty Navidad, Osmel Sosa, Juan Rivera y Yameiry Infante Honoret (La Materialista); también abrieron la posibilidad de ser el mismo público quien participe en el programa de Telerrealidad que volverá a las pantallas el próximo 17 de enero.

Algo que en un inicio se pensó que tendría receptividad, y aunque hay mucho que se han único a este juego, apoyando a una de las 10 personas seleccionadas, otros por el contrario criticaron el hecho de que los personaje elegidos no sean “personas comunes”, sino que también de alguna manera pertenecen al medio artístico.

Estos fueron algunos de los elegidos: Christopher Carrasco, Guillermina Ibanez, Jairo Zapata, Paola Villalobos, Raúl García, Samira Salomé, Romario Ariosa, Scarleth Hernández, Miguel Ángel Álvarez y Monique Sánchez.

Por este motivo, muchos de los usuarios criticaron que fueran seleccionados algunos influencers, e incluso alegaron que uno de ellos estuvo ya en un reality Show.

“Ellos no son gente del público, son gente ya conocida por alguna trayectoria. Empezamos mal Telemundo”.

“Se nota que buscan gente que parezca modelo o un estereotipo, van a ser muebles cuando lleguen”.

“Esto es publicidad engañosa, esos son influencers, ¿por qué no agarran a personas pobres del pueblo, normales y reales? Estos son personas que viven de las redes. ¡Qué falta de respeto con el público! Ya deben dejar de ver esto por engaño a los que le dan el dinero de su rating.

“No es gente como yo...”.

“El único que podría representar al público es Raúl González, los demás estoy segura que ni siquiera han visto el programa y menos son fans”.

“Estos no son fans. Jajajajaja es gente del medio qué les mandaron el ‘casting’ jajajajaja qué estafa, puro modelo y cara bonita… en fin sigue siendo reality esto, pero no vendan algo qué no es, porque gente del público no es”.

“Más fan o gente del común era Lewis, espero tomen medidas legales en contra de ustedes por publicidad engañosa”.