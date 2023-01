Natalia Rivera recibe con alegría las libras que aumentó en las navidades

La animadora puertorriqueña Natalia Rivera compartió con sus seguidores cómo la estuvo pasando en las vacaciones de Navidad y reveló con alegría que pudo aumentar de peso a pesar de que en los pasados años esto se le había hecho complicado.

Rivera explicó a través de un video en sus redes sociales que por razones de estrés siempre se había mantenido en un peso de alrededor de 118 libras, sin embargo, durante estas navidades disfrutó lo suficiente y se relajó.

Con emoción compartió en el video que ahora pesa unas 133 libras.

“Se acabaron las vacaciones, yo estuve bien relax, no salí de Puerto Rico, descansé, organicé, bien tranquilita, playita, etc. Ahora sí, aumenté pero como yo aumenté, yo no sé ni cómo yo llegué a ese número, en mi vida, estoy en 133 libras y porqué lo digo con esta emoción, porque lo más que yo he llegado a pesar son 128″, expresó la animadora de Pégate Al Mediodía.

“Honestamente no me molesta, porque lo más que yo había entre 2019 y 2022, yo estaba pesando 118, de 118 para abajo, no había manera de subir de peso. Yo tengo una situación que cuando tengo mucho estrés, tengo situaciones, tiendo a bajar de peso”, añadió.

“Estoy feliz, comí disfruté hoy comencé en Pégate Al Mediodía y ahora vamos para radio”, fueron sus expresiones.

La animadora comentó que tras el receso navideño ahora continúa sus labores en el programa de televisión Pégate Al Mediodía (Wapa TV) y en la emisora radial La X.