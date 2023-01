Una exhabitante del programa “La casa de los famosos” (Telemundo) denunció a través de un video en vivo en su cuenta de Instagram había presentado una querella contra su madre por amenazas y maltrato verbal.

Esta influencer boricua buscará pertenecer a “La casa de los famosos 3″

Natalia Alcocer Camelo, conocida como “La Vikinga”, dijo en el dicho video que su madre la había amenazado y le había dicho en varias ocasiones palabras soeces.

En el video de poco más de 12 minutos, “La Vikinga” expresó que entendía un poco la situación ya que madre “está enferma”, aunque no especificó de qué.

“Esto es una espinita pero no va a cambiar mi propósito solo me va a dar más fuerzas. Mi vida es mía mi verdad es mía. Y nadie me puede ofender. A seguir brillando”, escribió en una de sus historias en Instagram.

Alcocer quedó en séptimo lugar en la segunda temporada del dicho programa, el cual ganó la actriz mexicana Ivonne Montero.

Exhabitante de “La casa de los famosos” presenta querella contra su madre. Mira el video: