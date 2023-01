Defensa de Randy asegura tiene prueba suficiente para exculparlo del caso por agresión

El licenciado Orlando Cameron Gordon quien representa al exponente urbano Randy Ortiz Acevedo en el caso por agresión que presentó su expareja, aseguró que las pruebas que tiene la defensa en el caso es suficiente para exculpar al artista.

En entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, el licenciado indicó que durante esta mañana continuarán corroborando las pruebas que se tienen en el caso, la cual entiende puede beneficiar al reguetonero contra quien se halló causa en el Tribunal de Carolina luego de que su expareja lo acusara de agresión.

“Tenemos prueba suficiente en beneficio de Randy y te diría más, en la noche de ayer en nuestro deber de preparación advinimos en una información que estamos corroborando y vamos a corroborar en la mañana de hoy y entendemos que hay prueba que va a exculpar a Randy de las alegaciones que se hicieron”, expresó Cameron Gordon.

Cameron Gordon indicó que como parte de la prueba de la parte de defensa se tiene el testimonio de la madre del exponente urbano quien estuvo presente al momento de los hechos. Además, el representante de Randy, atribuyó las alegaciones de la expareja de este a “motivaciones económicas”.

“No ocurrió, todo esto tiene un trasfondo, hay un trasfondo económico y otras situaciones personales”, señaló el abogado.

“Hay unas motivaciones económicas y otras situaciones personales que no me gustaría entrar en esos detalles del caso, pero sí hay unas motivaciones que no tienen nada que ver con lo que se alega que ocurrió”, añadió.

Del mismo modo, el licenciado negó que los actos que se alega cometió el exponente urbano ocurrieran en presencia de los hijos de este, quienes son menores de edad.

“A Randy, el cargo que presentaron en contra de él, no es ningún tipo de maltrato en presencia de menores o contra menores, así que esas alegaciones son totalmente falsas”, indicó Cameron Gordon.

Por otro lado, Cameron Gordon, aclaró que durante el día de ayer tenía un caso en el Tribunal de Mayagüez por lo que solicitó al fiscal en el caso del exponente urbano unas horas adicionales para poder llegar al Tribunal de Carolina. Por esta razón, asegura que el exponente urbano llegó más tarde a su cita con las autoridades y negó que en algún momento el artista no haya querido asistir a la misma.

En horas de la tarde de ayer, Ortiz Acevedo, llegó acompañado por su representante legal, el licenciado Orlando Cameron Gordon, al Tribunal de Carolina. Posteriormente, se le radicaron cargos por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 sobre Violencia Doméstica.

Contra el artista la jueza Geisa Marrero Martínez, fijó una fianza de $15 mil la cual prestó, por lo que estará en la libre comunidad. La vista preliminar fue pautada para el 19 de enero.

El exponente de música urbana, es imputado de agredir a la madre de sus hijos el pasado 7 de enero en la urbanización Mansiones de Vistamar en Carolina.

Según la investigación, en medio de una discusión, Ortiz Acevedo amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimentaria de los hijos menores que tienen en común. Posteriormente, la agarró por los brazos, la jamaqueo y la tomó por el cuello.

Por estos hechos, Ortiz Acevedo incurrió en violación del Artículo 3.1 de la Ley 54-1989, mejor conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El fiscal Anthony Oyola Martínez representó al Ministerio Público en la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina conforme a la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

“El Departamento de Justicia continúa procesando los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desaliente a aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y respeto que merecen. Los daños que provoca este delito se extienden a la familia. Por ello representan una prioridad para el Ministerio Público”, expresó el secretario.