Artista puertorriqueño presenta su arte en Miami

La agenda de Carlos Santiago sigue cargada de presentaciones y exhibiciones en diversos foros y eventos. En su más reciente actividad, el artista plástico puertorriqueño participó recientemente en la vigésima primera edición de SCOPE Miami Beach, una de las ferias de arte internacional de mayor renombre.

Ahí, Santiago presentó su colección abstracta “The Desire of Living in this Stolen Land”, una nueva serie que consta de doce pinturas que puede verse dentro de un contexto en donde el pintor tomó una situación personal con su mascota para hacer una reflexión crítica de la situación que vive Puerto Rico y el Caribe en general. La puesta también se presenta como una alerta sobre los recursos y sobre la condición humana.

Sobre la colección, Santiago comenta que “la propuesta plástica adquiere una dimensión muy particular en la manera como está planteando el dibujo para narrar la historia. La imagen expresionista del dibujo está fusionado y creada para dialogar con la materia plástica hasta crear una obra que transita entre la figuración y abstracción”.

La feria SCOPE Miami Beach tiene como misión proporcionar una plataforma para la innovación y el descubrimiento de experiencias sensoriales. En el evento participaron más de 150 diversos expositores del arte contemporáneo, un género que se constituye como una contribución crítica tanto para la política global como para la participación de la comunidad local.

Con más de 85 espectáculos de arte que abarcan más de 20 años, SCOPE Art Show en Miami, Nueva York y Basilea, Suiza, se celebra como el principal escaparate para el arte contemporáneo emergente internacional y la programación creativa multidisciplinaria. Reconocido por su asombrosa capacidad para Pronosticar nuevas tendencias visuales que se adoptan en todo el mundo, SCOPE ha obtenido una amplia aclamación de la crítica con ventas acumuladas de miles de millones de dólares y una asistencia de millones. El compromiso de SCOPE es hacer que el arte y la tecnología sean accesibles.

El arte de Carlos Santiago se distingue por proponer un nuevo orden abstracto en el que se advierte una voluntad representativa que utiliza los estilos del arte moderno como medio y no como fin. Cada obra recontextualiza un tipo de abstracción redefinida que atraviesa las corrientes minimalistas y conceptuales.

Para más información, visite las redes sociales de Carlos Santiago bajo @carlosalbertosantiagoart.

Sobre Carlos Santiago:

Carlos Santiago nació en 1978 en Peñuelas. Se graduó de la Escuela de Artes Plásticas en el 2001. Después de graduarse fue galardonado con la beca Arana, otorgándole el privilegio de vivir en París por un año. Allí se matriculó en el Teophile Gautier Institute, De la Marie Fine Arts Workshop y Daniel Fisher Studio. En adición, tuvo la oportunidad de trabajar en el atelier de Alfonso Arana y en su propio atelier en Gabetta. Con el propósito de mejorar su técnica y aumentar su conocimiento, Santiago se unió a “Le Rats Du Champs”, un grupo de artistas itinerantes que viajan a los Alpes franceses para pintar exclusivamente con acuarelas. En el 2015, Santiago completó una Maestría en Pintura y Dibujo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Desde el 2001, Santiago ha participado de once exposiciones individuales en Puerto Rico y el extranjero. De igual forma, ha participado en exhibiciones colectivas en los Estados Unidos, Canadá, Perú y Puerto Rico. En el 2015, participó en una exposición en la Casa Unesco de la República Dominicana. En el 2021 fue seleccionado para exhibir sus obras en la Fortaleza. Sus piezas representan su expresionismo y nos hablan sobre resistencia, humanidad y desafío.