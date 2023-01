“No le hagan caso a Satanás”: Randy tras ser acusado de agresión contra su expareja

A minutos de salir del Tribunal de Carolina donde se le radicaron cargos por violación a la Ley 54 tras un supuesto incidente contra su expareja, el exponente urbano, Randy Ortiz Acevedo, realizó un video en sus redes sociales.

En el mismo, Randy “Nota Loca” se le ve en el vehículo en el cual fue transportado hasta su cita en el tribunal y aseguró que todo se trató de una “discusión”.

“No se asusten, no ha pasado nada aquí, no le hagan caso a Satanás. Bendiciones Puerto Rico, los amos mucho, no se preocupen, las personas discuten normal. Esto fue una pajita en la leche, como saben que estamos bien encendidos, bien pega’os van a ser bien hijos de...estén quietos, tranquilos confíen en mi”, fueron las expresiones de Randy en su Instagram.

En horas de la tarde, Ortiz Acevedo, llegó acompañado por su representante legal, el licenciado Orlando Cameron Gordon, al Tribunal de Carolina. Posteriormente, se le radicaron cargos por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 sobre Violencia Doméstica.

Contra el artista la jueza Geisa Marrero Martínez, fijó una fianza de $15 mil la cual prestó, por lo que estará en la libre comunidad. La vista preliminar fue pautada para el 19 de enero.

El exponente de música urbana, es imputado de agredir a la madre de sus hijos el pasado 7 de enero en la urbanización Mansiones de Vistamar en Carolina.

Según la investigación, en medio de una discusión, Ortiz Acevedo amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimentaria de los hijos menores que tienen en común. Posteriormente, la agarró por los brazos, la jamaqueo y la tomó por el cuello.

Por estos hechos, Ortiz Acevedo incurrió en violación del Artículo 3.1 de la Ley 54-1989, mejor conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El Fiscal Anthony Oyola Martínez representó al Ministerio Público en la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina conforme a la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

“El Departamento de Justicia continúa procesando los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desaliente a aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y respeto que merecen. Los daños que provoca este delito se extienden a la familia. Por ello representan una prioridad para el Ministerio Público”, expresó el secretario.