James Cameron confirma tres secuelas más de Avatar y alcanzará el punto de equilibrio “fácilmente”

Avatar: The Way of Water, secuela de la primera película de Avatar estrenada en 2009, estaría a punto de ser la película más taquillera de toda la historia y ahora “fácilmente” alcanzará el “punto de equilibrio” que había mencionado semanas atrás su director, pues fue una película muy costosa de realizar.

Antes del estreno de Avatar: The Way of Water, James Cameron dijo que tendría que “ser la tercera o cuarta película con mayor recaudación en la historia” solo para “equilibrar los gastos”. Pero a 24 días de su estreno, es la séptima película más taquillera de todos los tiempos.

El total de la taquilla mundial ha sido de $ 1.7 mil millones: 516 en Estados Unidos y 1.2 mil millones en el resto de las taquillas del mundo. En una entrevista, Cameron comentó: “Parece que con el impulso que tiene la película ahora, pasaremos fácilmente nuestro descanso incluso en los próximos días, así que parece que no puedo salir de esto y tendré que hacer estas otras secuelas. Sé lo que voy a hacer en los próximos seis o siete años”.

“Avatar: el camino del agua” Director James Cameron en el set de “Avatar: el camino del agua” de 20th Century Studios. Photo by Mark Fellman. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Mark Fellman/Mark Fellman)

Tercera, cuarta y quinta parte de Avatar están confirmadas

Aunque ya había confirmado la tercera parte, que ya está grabada, al parecer la cuarta y quinta parte también están casi listos: “El punto es que vamos a estar bien. Estoy seguro de que pronto tendremos una discusión con la gente más importante de Disney sobre el plan de juego para Avatar 3″.

Avatar 2 (Future Publishing/Future Publishing vía Getty Images)

“Ya hemos capturado y fotografiado toda la película, por lo que estamos en posproducción extendida para hacer toda esa magia generada por computadora. Y luego se escriben Avatar 4 y 5. Incluso tenemos algo de la 4. Hemos comenzado una franquicia en este punto. Hemos comenzado una saga que ahora puede desarrollarse en varias películas”.