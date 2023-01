Danna Paola publica atrevido video en bikini bajo la lluvia

Con más de 17 millones se seguidores en la red social Tik Tok, la actriz Danna Paola decidió sorprenderlos a todos con una publicación que rápidamente se fue viral.

La joven tiene millones de fans que se enamoraron de su voz y “gran físico”, mismo que suele compartir en fotos y videos, sin embargo, Danna se volvió tendencia al caminar con un atrevido bikini bajo la lluvia.

“Regalo del universo… dia 3″, es la descripción que colocó la modelo en el video de 13 segundos donde se leve caminar bajo la lluvia en una residencia cercana a la playa. La grabación tomó gran popularidad, llegando a conseguir más de 500 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos.