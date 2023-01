Ángel Rosa sale del RUM

El analista de política y ex senador del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Rosa dio a conocer que abandonó su posición en la facultad académica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El profesor de Ciencias Políticas dijo que tomó la decisión de trasladarse de unidad dentro del sistema de la UPR luego de 25 años de impartir cursos en el RUM. Rosa compartió la información al iniciar su programa radial “Las cosas como son” en WKAQ 580. No quiso brindar los detalles de las motivaciones para el movimiento.

“Este fin de semana me fui para Mayagüez. Estaba recogiendo lo que fue hasta ayer mi oficina de profesor en el Colegio de Mayagüez porque a partir de hoy ya yo no soy miembro de la facultad del Colegio de Mayagüez. Me trasladé a otra unidad del sistema […] Tuve que tomar la determinación, pesada y triste, pero realista de abandonar esa facultad en la que evidentemente gente como yo no son importante”, dijo el politólogo.

Rosa compartió que esta misma semana se cumplían 25 años de estar enseñando en el RUM. El profesor dijo que el RUM es “una institución a la que yo le debo lo que soy como profesional”.

“Algún día, cuando escriba el libro les contaré”, sostuvo Rosa en su programa sobre las razones para el cambio profesional.

Rosa mantiene un programa radial diario en WKAQ y es analista de política en los noticiarios de Wapa Televisión. También tiene presencia en las redes sociales. Fue senador por el PPD entre el año 2013 y 2017. Intentó una candidatura a la comisaría residente en Washington DC, pero no resultó ganador en primarias.