Greeicy ya tiene su propósito principal de Año Nuevo, y dice que es “muy complicado” de cumplir

Greeicy decidió comenzar el 2023 con buen pie, ya que le comentó a sus seguidores que tiene armada su lista de propósitos para este año, y si bien hay varios en los cuales trabajar, dejó ver que hay uno en específico que le costará más que los otros debido a que se trata de algo que viene dejando en cola desde hace muchos años.

La cantante pasó un 2022 llenó de mucho provecho, cosechando varios galardones y llenando a varios países de Latinoamérica con su música con una gran gira junto a su pareja, Mike Bahía, y el pequeño Kai. Lina Tejeiro también pasó un buen rato con los tres durante su tour.

Pero después de un merecido descanso de cara al final del año 2022, Greeicy decidió empezar con todas las energías este nuevo ciclo, hablándole a sus seguidores sobre un nuevo propósito que tiene en mente y que viene arrastrando desde que era muy pequeña.

A través de sus historias, la joven comentó que se trata de tener un más íntimo con algunas personas, explicando que si bien logra llevarse genial con muchos, llegar a un plano más íntimo es duro para ella.

“Me gusta tomarme el tiempo de conocer a la gente, pero a veces siento que me excedo. Yo socializo muy bien, me va muy bien y yo me relaciono super bien y hago afinidad con muchas personas, pero la intimidad me cuesta”, explicó Greeicy en una de sus historias.

La intérprete también detalló que quiere tomar cartas en el asunto ya que se le ha complicado a medida que pasan los años y quiere trabajar en ello antes de que se convierta en una tarea complicada: “aunque siempre he sido así desde muy pequeña, se ha ido intensificando con los años, por diferentes situaciones, experiencias, personas que me hubiera gustado no cruzarme”.