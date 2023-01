Amazon Prime Video: estos son los documentales deportivos más importantes disponibles en la plataforma streaming

Detrás de cada deportista se encuentra una gran historia muy atractiva de contar. Es por eso que tanto series como películas sobre alguna práctica deportiva tiene gran éxito.

En el caso de los documentales, el resultado es aún mejor, debido a que son desde bajo la perspectiva de los protagonistas de los eventos que gran popularidad tienen.

En las plataformas streaming están consiente de eso, por eso tanto Netflix, HBO, Disney Plus y Amazon Prime Video se lanzan proyectos de este tipo.

En esta oportunidad conoce los documentales deportivos más importantes disponibles en Amazon Prime.

[Te recomendamos leer: Cancelada la serie ‘1899′: por estos motivos no se renovó el proyecto de los creadores de ‘Dark’]

Documentales deportivos disponibles en Amazon Prime Video

Maracaná

El 16 de julio de 1950 tuvo lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro una extraordinaria hazaña humana en el espíritu deportivo. Once hombres, once uruguayos, ganaron, contra todos los pronósticos posibles, la final del Campeonato Mundial de Fútbol contra el país anfitrión Brasil. Este logro moldearía la vida social y política de ambos países para siempre.

The Test

The Test: A New Era for Australia’s Team, es una docuserie que sigue al equipo australiano de cricket masculino, que ofrece una mirada detrás de escena de cómo uno de los mejores equipos de cricket del mundo cayó en desgracia y se vio obligado a reclamar su título e integridad.

The Grand Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May regresan para una nueva temporada del mejor programa del mundo sobre tres hombres de mediana edad que arrasan todo el mundo, conducen autos increíbles y se involucran en una discusión constante sobre cuál de ellos es el idiota más grande. Aunque también es el único programa que combina estas cosas, por lo que el título “más grande” es prácticamente indiscutible.

All Or Nothing

Ha pasado una temporada desde el primer campeonato de Super Bowl de Filadelfia y las expectativas se disparan una vez más. Carson Wentz, el ala cerrada del Pro Bowl Zach Ertz y los incondicionales defensivos Malcolm Jenkins, Fletcher Cox y Brandon Graham lideran una lista cargada con la intención de devolver el Trofeo Lombardi a Filadelfia, donde los Eagles son más que un equipo de fútbol americano: son una forma de vida.

More Than A Game

More Than A Game combina una serie de inolvidables entrevistas individuales con imágenes de noticias raras, videos caseros nunca antes vistos y fotografías familiares personales para dar vida a esta historia desgarradora y totalmente estadounidense.

Federica Pellegrini

Una de las más grandes campeonas de todos los tiempos habla con franqueza sobre su vida, como nunca antes lo había hecho. Mientras se prepara para su último gran logro deportivo, la lucha por sus quintos Juegos Olímpicos, Federica Pellegrini recorre los momentos más importantes de su vida y su extraordinaria carrera, desde derrotas hasta victorias, triunfos públicos y luchas personales.

Le Mans

Las 24 Horas de Le Mans son una carrera de motor como ninguna otra. Teniendo lugar en Francia cada año, es una prueba de resistencia para conductores y automóviles que literalmente tarda 24 horas en completarse. Viajando desde Kuala Lumpur a la Costa Azul, filmado en impresionantes 4K y con un acceso sin precedentes a seis de los equipos que compiten por la gloria, Le Mans: Racing is Everything es automovilismo como nunca antes lo habías visto.