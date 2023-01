A pocos días del estreno de The Last Of Us en HBO: creadores aclararon algunos cambios de la serie con el videojuego

The Last of Us HBO Max

‘The Last of Us’ es una de las principales apuestas de HBO para comenzar el año dentro de su catálogo de contenidos.

La historia basada en el popular videojuego tiene altas expectativas y temor en los fanáticos dado el resultado tan pobre que han tenido las producciones que se basan en juegos.

Sin embargo, el hecho de que sea HBO quien este detrás de la serie a muchos tranquilizan. Incluso, a los creadores de los videojuegos, quienes han estado al frente del desarrollo de la serie.

Cambios con el videojuego

A pesar de la confianza que puede haber por el equipo que está detrás de la serie, los productores quisieron aclarar algunos cambios que sufrirá la serie con respecto al videojuego.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores del juego y la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, que revelaron lo siguiente:

“The Last of Us hace un truco que HBO parece lograr regularmente: justo cuando crees que sabes exactamente cuál es el programa, hay un episodio que se eleva muy por encima de las expectativas. En este caso, esta hora de giro de cabeza llega temprano, con su tercer episodio. No hay spoilers, pero involucra a un personaje favorito de los fanáticos del juego, un sobreviviente incondicional llamado Bill (Nick Offerman), y algunos cambios radicales en la historia del juego que sorprenderán y quizás desafiarán a los fanáticos”.

“Una de las cosas buenas de la televisión es que puedes comenzar y terminar [las historias de los personajes] una y otra vez, y los comienzos y finales son los mejores”, dijo Mazin.

Esto puede deberse al personaje de Frank (Murray Bartlett), como podemos ver en el tráiler, que probablemente tendrá un papel mucho más importante que en el juego.

Mazin agrega: “No quiero ver la historia mal hecha más de lo que lo hacen [los fanáticos del juego]. Danos la oportunidad, creo que serán igual de recompensados, de una manera diferente, pero igual de recompensados”.