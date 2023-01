Sigue el escándalo: Gloria Trevi enfrenta nueva demanda por delitos contra menores de edad

En un nuevo artículo de la revista Rolling Stone, enfocado en Gloria Trevi, el escándalo alrededor de la cantante se ha reavivado. Es que según el medio informativo, a través de una nueva demanda, han regresado los reclamos por los que la artista fue entregada a las autoridades hace algunas décadas, refiriéndose a las prácticas de Trevi y sus allegados en el caso como “culto sexual”.

La cantante, compositora, actriz y empresaria mexicana es más conocida por sus temas provocativos y por ser la primera mujer en liderar el movimiento rockero en México, pero a finales de la década de los 90 su carrera se vio manchada debido a su vínculo con Sergio Andrade, mánager/pareja, y posterior arresto al ser acusada de rapto, corrupción, abuso y violación de menores junto con otros implicados en 1999.

Tras permanecer al menos cuatro años en prisión, Gloria Trevi fue exonerada de todos los cargos y dejó la reclusión en 2004, mientras que Sergio Andrade obtuvo siete años de condena y salió de la cárcel en 2007.

En el reporte de Rolling Stone, se reveló que existe una denuncia presentada el 31 de diciembre de 2022, impulsada por dos presuntas víctimas de Trevi y Andrade que han decidido mantener sus identidades ocultas por seguridad.

En el documento sostienen que Sergio y Gloria se les acercaron cuando ellas tenían 13 y 15 años, se ganaron su confianza y abusaron de ellas en Los Angeles. Junto con esto, las víctimas sostienen que Gloria las invitó a formar parte del grupo de capacitación musical manejado por Andrade, funcionando como distracción para el verdadero objetivo de la organización: crear una red sexual de chicas menores de edad.

Solo en 2018, Gloria Trevi ha hablado al respecto de este turbio pasado, en una declaración para El Universal, donde aseguró que ella es inocente y lamentó que los medios y las redes hagan culpables a las mujeres cuando en realidad son víctimas:

“Pues a mí me la pelan la verdad [risas] yo creo que para mucha gente eso si realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Es muy triste que pocas artistas pueden hablar con tanto conocimiento de causa como yo; sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieres que la víctima si es mujer sea la culpable”.