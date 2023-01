Los Simpson y sus terribles pronósticos para este 2023

Los Simpson es el programa animado más importante en la historia de la televisión estadounidense, pero además de entretener a las familias americanas, también han sido la fuente de increíbles predicciones, según sus seguidores. Y el 2023 no será la excepción.

Los hombres amarillos han presagiado muchos eventos, como el que una mujer sería vicepresidenta de los Estados Unidos, resultando ser Kamala Harris; el controversial episodio “The City of New York vs. Homer Simpson” cuando predijeron el ataque de las Torres Gemelas; y hasta la lesión de Neymar en el Mundial Brasil 2014.

Después de 34 temporadas, Los Simpson tienen mucho más para pronosticar y sus capítulos también han ofrecido predicciones para el nuevo año 2023.

Las 10 predicciones de Los Simpson que se hicieron realidad Captura de YouTube

¿La Tercera Guerra Mundial?

El 2022 marcó el inicio de la invasión rusa en Ucrania, lo que para muchos puede ser la mecha del inicio de una Tercera Guerra Mundial. En un episodio de Los Simpsons, el presentador de noticias Kent Brockman revela que Estados Unidos y China se han declarado la guerra: “Se espera que un ataque nuclear masivo llegue a nuestras costas dentro de una hora”.

Además, en otro capítulo, Bart y un grupo de científicos descubren que un asteroide se dirige hacia la Tierra, una posibilidad que siempre manejan los astrónomos.

Esta es una de las prediccion de los Simpson para este 2023 ¿será? pic.twitter.com/ByDAR3iB5z — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) December 15, 2022

El video anterior, publicado por la cuenta @VideosFacil2022, muestra un resumen de las imágenes de los episodios que incluyen algunas de las predicciones de Los Simpson para este año.

También, tiene el clip de un hombre misterioso que le muestra a Homero un video que indicaría que, gracias a la crisis económica, un país muy fuerte llegaría a su final.

En el episodio el sujeto le dice a Homero: “Anarquía, el fin de la civilización llegará pronto a una América cercana a ti”, a lo que el padre de familia le responde: “Estados Unidos no puede colapsar, somos tan poderosos como la antigua Roma”.