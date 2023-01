Joven embarazada revela que gana miles de dólares en OnlyFans

En OnlyFans se puede encontrar una gran cantidad de creadores de contenido, para todo tipo de gustos de los internautas.

Lo cierto es que muchos usuarios siguen a sus modelos, influencers o famosas favoritas sólo para ver su contenido privado.

Ellos están dispuestos a pagar una tarifa mensual para apreciar las imágenes y videos íntimos de las personas que más les agradan.

Modelo embarazada triunfa en OnlyFans

Sin embargo, en OnlyFans también se encuentran algunos internautas que tiene algunas fantasías y fetiches, y buscan que las modelos e influencer se los cumplan, aunque tengan que pagar más por eso.

De esta forma, se ha hecho viral el caso de Jaelyn Cox, una joven que ha tenido un rotundo éxito con sus fotos embarazada.

Jaelyn Cox. (Unknown)

Ella se gana la vida como modelo de la plataforma para adultos y stripper, y cuando se enteró que iba a tener un hijo pensó que sería malo para su emprendimiento.

Lo cierto es que se llevó una gran sorpresa, al descubrir que los hombres tienen un fetiche masivo y se sienten muy atraídos por las mujeres embarazadas.

La joven, de 29 años, reveló que se ha embolsado más dólares desde que les comentó a sus suscriptores que esperaba a su segundo hijo.

“Iba a parar hasta que noté que muchos hombres tienen fetiches cuando estás embarazada. Hice OnlyFans cuando estaba embarazada de mi primera niña y la gente me pedía fotos de mi barriga. Pensé que en las strippers sería más difícil, pero a los chicos ni siquiera les importa, les digo y todavía me piden bailes”, relató.

Mejoró su confianza

De hecho, la modelo de Glasgow, Escocia, que al inicio no tenía mucha autoestima, pero todo cambió cuando se dio cuenta de que seguía siendo atractiva para los caballeros.

“Mi cuerpo ha cambiado, mis pechos son enormes. Siento que he ganado más dinero desde que quedé embarazada. Cuando lo estaba probando al principio, mi confianza era realmente baja, pero cuantos más chicos no se molestaban y yo no estaba perdiendo dinero, más crecía. Ya había gente que me preguntaba por contenido sobre embarazo, fotos de mi barriga. Probablemente haré eso hasta que dé a luz”, dijo.