Expulsan a peleadora de artes marciales mixtas de gym por pertenecer a OnlyFans

No cabe ninguna duda de que OnlyFans se ha convertido en una mina de oro para algunas modelos e influencers.

No es para menos, pues los creadores de contenido se pueden hacer con 80 por ciento de las suscripciones a su canal, mientras que el portal se queda con el resto.

De esta forma, muchas personas han dado un giro de 180 grados a su vida, pues gracias a la plataforma han ganado miles de dólares.

Además del dinero, las modelos, actrices, deportistas e influencers han ganado mucha fama, gracias al portal de origen británico.

Peleadora de MMA es obligada a cambiar de gym por acoso

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues algunas han tenido que soportar discriminación, acoso y señalamientos cuando las personas de su entorno se enteran que emprendieron en OnlyFans.

El último caso lo protagonizó una peleadora de artes marciales mixtas, quien se vio obligada a cambiar de gimnasio, debido a las ofensas que recibía.

Se trata de Alice Ardelean, una luchadora que se encuentra en competencia por el título de la Extreme Fightion Championship (EFC).

Además de ser una de las mejores en su disciplina y tener cinco combates sin derrota, cuenta con un perfil de OnlyFans, donde día a día suma más seguidores.

Lo cierto es que, por difícil que parezca creer, ella ha tenido problemas por pertenecer a la plataforma inglesa.

La deportista y modelo reveló al Daily Star que era mal vista en el gym al que asistía por las parejas de los hombres.

“El odio estaba allí, parte de ese odio era desagradable, siempre las mujeres se quejaban de mí. Fue simplemente vergonzoso. Era algo como, cállate, no estoy acá para llevarme a u hombre. Este es sólo mi trabajo y no estoy interfiriendo con el suyo. No es mi culpa si está o me ve en OnlyFans”, dijo.

La chica, de 30 años, reveló que tiene ingresos de 10 mil libras, que es mucho más de lo que ganaba como oficial de seguridad, cuando tenía un sueldo cercano a las 600 libras.