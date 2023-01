Arcángel compara a Bad Bunny con Ricky Martin y confiesa cual es el artista más grande que ha habido

Arcángel y Bad Bunny han dado a conocer a todos la gran amistad que mantienen, no solo por el hecho de tener algunos temas musicales juntos, sino también por hacer notar el respeto que se tienen el uno por el otro.

En una reciente una conversación con ‘Franco el Gorila’ por Molusco TV, el intérprete de ‘Tu no vive así’ realizó una comparación sobre la carrera musical de Ricky Martin y el llamado ‘Conejo Malo’, en donde afirma cuál de ellos es el “El más grande Latino”.

“Todavía el conejo está empezando. ¿Cuantos años de carrera tiene Bad Bunny?, 6. ¿Cuantos tiene Ricky?”, cuestiona el cantante a sus compañeros, a lo que estos responden que aún se mantiene activo el puertorriqueño.

“Yo siento que ese título del ‘Más grande latino’ todavía le corresponde a Ricky, hasta que Bad Bunny (Vaya subiendo), pero Bad Bunny si nos ponemos a ver… Bad Bunny está llenando Arenas que no existían cuando Ricky estaba, ¿Me entiendes?”, asegura el artista, indicando que en el momento que Ricky Martín estaba más activo, algunos estadios no existía.

“Cuando Ricky estaba, algunos estadios no existían, este tipo está llenando los nuevos y está bien, vamos a darle un tiempo más, porque definitivamente el artista que va a llenar eso, el artista más duro latinoamericano, ¿Quién tú crees que te voy a decir quién es?… De aquí a 10 años (Bad Bunny), mientras tanto yo se lo sigo diciendo que es Ricky”.

Para nadie es un secreto que la carrera de Bad Bunny ha despegado de manera sorpresiva en los últimos años, siendo uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, convirtiéndose así en un ícono del género urbano.

Sin embargo, artistas como Arcángel y Daddy Yankee aseguran que este llegará a ser uno de los más grandes cantantes de género urbano con el paso del tiempo.

“‘Ah no que Ricky Martin está apagado’, aquí no estamos hablando de activadera, sino de pegadera… y es verdad, pa mi Ricky Martin es el más duro. Y luego, indiscutiblemente, por más que venga otro de cualquier lado, el próximo es el de nosotros también y se llama Bad Bunny y está esperando que se quite este tipo, para decir ‘Ah pues ahora soy yo’”, finalizó diciendo el artista durante la entrevista.