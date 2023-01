Shakira llega a millonario acuerdo con su ex cuñado a cambio de silencio

Shakira inició el año nuevo con drásticos cambios en su vida personal y profesional. No sólo ha tenido que transitar por el camino doloroso de la separación, sino que también tener que posponer su mudanza a Miami hasta mediados de junio dado el cuadro crítico de la salud de su padre, William Meberak.

Recientemente, se conoció que la colombiana tuvo que llegar a un millonario acuerdo con su ex cuñado, Roberto García, para que no hablara sobre aspectos relacionados con ella y su familia.

Según varios medios de comunicación, García mantuvo una relación durante ocho años con Lucila, una de las hermanas de la cantante, y luego de alejarse de la familia Meberak habló, en distintos medios latinoamericanos, de la artista y de sus problemas personales.

Por eso, la intérprete de “Monotonía”, cansada de sus habladurías, tomó una importante y tajante decisión para mantenerle en silencio: llegar a un acuerdo millonario con Roberto a cambio de que no hable públicamente nunca más de la familia.

Todo parece indicar que la artista, de 45 años, quiere tener todas las cartas bajo su manga: “Él ha tenido que entregar una documentación comprometida de la familia que podría dar mucho de que hablar y que demostraría todo lo que ha contado este tiempo atrás”, dicen fuentes cercanas a Shakira.

¿Qué divulgó el ex cuñado de Shakira que salpica a la familia?

Vale recordar que en junio pasado Roberto García declaró para el portal español EsDiario que la relación de la cantante y el ex futbolista estaba rota “desde hacía mucho tiempo”.

“Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él. Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera”, precisó el ex cuñado de la barranquillera.

“Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, añadió en su charla.

Además de comentar detalles de la relación entre la artista y el deportista, García dijo que se sintió defraudado por la familia de su ex pareja.

“Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas. Todo lo que me pasó a mí lo orquestó el padre de ella. Nunca olvidaré la discusión que tuve con él. Los últimos años los he pasado muy mal por esta dichosa familia”, aseguró.