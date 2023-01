Adamari López critica a Bad Bunny por tirar el teléfono de una fanática

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, se ha llenado de críticas a solo tres días de iniciar el 2023, por su actitud frente auna fanática que deseaba tomarse una selfie con él.

El boricua apareció dando un paseo rodeado de su equipo de seguridad, por lo que fue abordado por un grupo de fans para saludarlo, y una chica aprovechó para quedarse con un registro del momento pero el cantante la sorprendió al tomar su teléfono y lanzarlo al agua, causando un gran rechazo en las redes sociales.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió el artista para intentar explicar sus razones.

La crítica de Adamari Lopez a Bad Bunny y el apoyo de Andrea Meza

Ante la ola de comentarios encontrados que se ha generado en las redes sociales fue abordada la situación durante el programa ‘Hoy Día’ en donde Adamari López y Andrea Meza tuvieron un intercambio de opiniones.

“Yo no voy a excusar lo que él hizo de aventar el teléfono, pero yo si creo que a lo mejor no vimos todo el contexto de lo que estaba pasando. Yo creo que a los fanáticos se nos olvida que el artista también es una persona, y que a lo mejor también está viviendo un momento personal, en donde no quiere ser molestado, se entiende obviamente que uno quiere ver a su artista y se emociona que a lo mejor es la única vez que lo vas a ver, pero recordarnos también que es una persona y que invadir así la privacidad no esta bien y como él dijo en Twitter si tu vienes y me hablas yo con gusto te voy a recibir pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara como esperas que yo te respete si tu no me estas respetando. Ahora a mi se me hizo un poquito extremo eso de aventar el teléfono al agua, no se donde cayó”, dijo Meza.

Sus palabras fueron rechazadas por López quien aseguró que no se podía pedir respeto, irrespetando, por lo que demostró que el gesto de Bad Bunny no fue de su agrado.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono, si no quiere que la gente lo salude que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar, por lo que es lo que dicen, para que quiere ser uno famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, sostuvo.

De igual manera, algunos internautas rechazaron las palabras de Chiky Bombom, quien comparó al boricua con el éxito que alcanzó Michael Jackson en su tiempo.

“Michael Jackson? disculpa? ni punto de comparación”, “Bad Bunny viene siendo el Michael Jackson de sus tiempos 😂😂😂😂😂 ayyyy noooo fue demasiado”, “Michael Jackson?? perdona???”, “ni cerca de Michael Jackson”, “cómo se le ocurre comparar a Michael”, repudiaron.