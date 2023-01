Nueva temporada de House Of The Dragon tendrá episodios más impactantes que “La Boda Roja”

House Of The Dragon se encuentra disponible en HBO Max. (HBO)

La primera temporada de House Of The Dragon tenía el duro reto de ‘reenanamorar’ a los fans de Game Of Thrones, tras una última temporada que a muchos decepcionó.

Ahora, luego de finalizada la primera temporada de la historia de George R.R. Martin, los escritores tienen el gran reto de cumplir las expectativas de los nuevos fans.

Es por eso que los escritores de la serie, en donde se encuentra, Sara Hess, prometieron no decepcionar a los fanáticos de la historia que seguramente ya hicieron una revisión del libro, Sangre y Fuego.

“Blood and Cheese” en House Of The Dragon

“Blood and Cheese” es el nombre de uno de los capítulos más sangriento del libro ‘Sangre y Fuego’ de George R.R. Martin, en el que se basa la precuela de Game Of Thrones.

Ante la pregunta sobre si cumplirán con las escenas que se exponen en esa parte del libro, la escritora señaló en una entrevista con Variety, que no decepcionaran.

Hess confirmó que la adaptación televisiva de HBO incluirá la trama de venganza de Blood and Cheese que sigue a la muerte de Luc en el libro, un comercio brutal que Daemon de “Fire & Blood” describe como: “Ojo por ojo, hijo por hijo”.

Blood and Cheese son los apodos dados a dos personajes que son responsables de llevar a cabo un complot de venganza contra la reina Alicent (interpretada por Olivia Cooke en “House of the Dragon”), El príncipe Aemond (Ewan Mitchell), el rey Aegon II (Tom Glynn-Carney) y los Verdes en nombre del príncipe Daemon (Matt Smith), la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy) y los negros, tras la muerte del hijo de Rhaenyra, Lucerys, a manos de Aemond.