Los Simpsons en la cima: estas son las series más vistas en Disney+ en este 2022

Al momento que salió la plataforma de Disney+, siempre se tuvo claro que la intención de la gigante compañía de entretenimiento, era tener una extensión para su programación infantil y juvenil.

Sin embargo, a pesar de que las animaciones predomina en el site de Disney, poco a poco más series para adultos van obteniendo mayor popularidad.

En la lista de popularidad en Disney Plus se encuentran series clásicas como Modern Family, Grey’s Anatomy o Malcolm in the Middle.

Si no has visto lo más popular en la plataforma, pues esta es tu oportunidad de conocer que es lo que más ven los suscriptores de Disney Plus.

Series más vista de Disney Plus en el 2022

La lista suministrada por Flix Patrol es la siguiente:

1. The Simpsons

La serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.

2. Grey’s Anatomy

La serie se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales

4. Family Guy

La producción se centra en los Griffin, una familia disfuncional cuyos componentes son: los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris, y Stewie; y su perro antropomorfo Brian

5. Bluey

Bluey es una perrita de seis años incansable. Esta pastor ganadero australiano azul convierte el día a día con su familia en una aventura extraordinaria y desarrolla así tanto su imaginación como su capacidad mental, física y emocional.

6. Modern Family

Una gran (heterosexual, gay, multicultural, tradicional) familia feliz. Narrada desde la perspectiva de un documental, la serie ofrece un panorama honesto y divertido sobre la vida de varias familias, en donde se presentan la relación entre padres e hijos, diferencias generacionales y culturales.

7. Malcolm in the Middle

La serie sigue a una familia de seis (más tarde siete) integrantes, y es protagonizada por Malcolm (Frankie Muniz), un chico más o menos normal al cual se le descubre mediante un test en la primera temporada que tiene un coeficiente intelectual del nivel de un genio.

6. She-Hulk: Attorney at Law

La historia sigue a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada soltera de 30 años cuyo mayor deseo es triunfar en su profesión. Pero hay un “pequeño” detalle: está relacionada con Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como el Increíble Hulk.

7. How I Met Your Mother

Ted Mosby, es el protagonista y a la vez narrador (Bob Saget -voz de Ted en 2030-) de un relato contado a sus hijos sobre cómo llegó a conocer a su madre, centrándose en las aventuras y peripecias que vivió durante los años previos a que esto sucediese.

8. Star Wars: Andor

Las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años de formación de la Rebelión antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story. La serie explora historias llenas de espionaje y atrevidas misiones para devolver la esperanza a una galaxia dominada por un imperio despiadado.

9. Moon Knight

Un trabajador de un museo que lucha contra un trastorno de identidad disociativo, recibe los poderes de un dios egipcio de la luna. Pronto descubre que estos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición.