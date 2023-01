Antonela Roccuzzo y Shakira: looks low cost que demuestran que se puede ser elegante sin gastar

El 2022 ya pasó, pero las famosas que dejó a su paso y el impacto que tuvieron, aún no acaba, Antonela Roccuzzo y Shakira se convirtieron en las grandes favoritas del año pasado no solo por su belleza, sino por su fuerza y sobre todo por la sencillez que muestran ante el mundo, quienes saben que con poco dinero, se pueden lograr grandes cosas.

Shakira, por su lado, nos enseñó a que no debemos rendirnos ante las traiciones ni ninguna separación, más bien hacerle frente y seguir adelante, eso sí, con looks de impacto, que si bien, sabemos que Mugler y Versace le encajan a la perfección, no solo se trata de costosos conjuntos para lucir fabulosa.

Antonela Roccuzzo, la mujer que se convirtió en un verdadero hit, luego de acompañar a su esposo a Catar 2022, donde su sencillez para convivir con las personas y los looks de camisas de la selección argentina, acompañadas de jeans, fueron los grandes protagonistas.

Que nadie te diga que algo debe ser extremadamente costoso para lucir increíble, estas famosas lo probaron con looks low cost y se convirtieron en las estrellas de los eventos.

Estas celebridades nos enseñan a llevar looks low cost con elegancia

Antonela Roccuzzo y su look rojo para navidad

La esposa de Lionel Messi ha buscado mantener un perfil bajo, por lo que siempre se mantiene al margen de diferentes asuntos, incluso no ofrece entrevistas y utiliza atuendos bastante sencillos.

El look que la hizo brillar esta navidad, destacó por su sensualidad en tonos rojos y diseño cut-out de Superdown valuado en tan solo 68 dólares, por otro lado, los zapatos de tacón estilo sandalia con algunas tiras, crystal-embellished sandals, de René Caovilla de 1490 euros.

Los Messi celebraron la navidad en su casa ubicada en el barrio de Kentucky, cerca del Rosario.

Este no fue el único look que destacó por su bajo precio, Roccuzzo oprtó por una chaqueta color menta de tweed y mom jeans de Zara con valor de 60 dólares para llevarlos a Catar.

Shakira rockea con prendas de 20 dólares

Shakira, destaca por looks sencillos donde la comodidad predomine ante todo, además esos aires de estrella de rock se han mantenido como un sello al paso del tiempo con ella, en distintas ocasiones, la colombiana ha mostrado su afición por prendas que no sean costosas.

Entrando en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara! Entering the Guadalajara stadium! Shak Posted by Shakira on Sunday, October 14, 2018

Fue durante su visita a Guadalajara, México, para ofrecer una serie de conciertos como parte de su Dorado World Tour, que llevó un look compuesto de jeans camuflados, botas negras tipo militar que hacían buen juego con los pantalones y una sudadera color guinda de Def Leppard. La colombiana fue captada, platicando con un miembro del staff, y no pudo ocultar su emoción cuando le contó que su atuendo había costado 40 dólares en total y que le encantaba.