El 2022 no ha terminado. El Nalgorazzi tiene los últimos bochinches del año

Bueno corillo ¿ustedes se creían que como estamos de vacaciones y se está acabando el 2022, no les iba a zumbar los últimos bochinchitos del año? Recuerden que Pe Erre es un chisme que camina, como dijo nuestra prócer Yolandita Monge.

Aquí les zumbo los últimos 3 chismes del 2022. Todos exclusivos. Uno tiene que ver con otra triste noticia en la vida de la animadora Saritza Alvarado, en plena Navidad. Muy devastador. También, de algo que todavía mantiene unidos (aunque no lo crean) a Gredmarie Colón y a su ex Fredito Mathews (mi BFF, mi hermano, mi carnal, mi compinche, mi socio, mi pana, mi “bestie”). El otro bochinchito tiene que ver con un papelón que Magali Febles (otra de mis tantas BFF de los medios) hizo públicamente y quizá sin darse cuenta. Hasta vergüenza ajena me dio. No se dio cuenta pero yo sí, ustedes me conocen. Si saben cómo me pongo ¿pa qué me invitan?

Sin más relleno, aquí voy.

Ustedes saben que Gredmarie Colón y Fredito Mathews estuvieron unos años juntos. El amor les entró por los perridientes que ambos comparten. Se merecían el uno al otro, nada más por eso. En el 2019 ella lo dejó luego de él serle infiel, besándose con una competidora de Guerreros, competencia en tv donde él también participaba. Luego se reconciliaron. En el 2021, por medio de un comunicado (tipo J.lo y A-Rod) anuncian que volvieron a dejarse. Luego de esto, increíblemente, vuelven (AGAIN) pero ella vuelve a dejarlo tras Fredito estarse besando (AGAIN) en televisión con otra compañera del reality “El Poder del Amor”. Pasa el tiempo y Gred comienza una nueva relación con el influencer (también con perridientes) Chris Agront, imputado por una millonaria evasión contributiva y cuyos vehículos lujosos fueron subastados como pan caliente el otro día por el Departamento de Hacienda en un Facebook Live. Gred y Chris están enchulaos y no se sorprendan si se casan este 2023.

El asunto es que desde enero de este año vimos a Gredmarie anunciando en sus redes una propiedad en el barrio Las Piñas de Cayey que estaba en pleno comienzo de construcción. Esta propiedad era para alquilarla por Airbnb y tiene una vista espectacular a las montañas. Gred les pedía a todos que estuvieran pendientes. Mostraba mucho el desarrollo de la construcción. Estoy seguro que ustedes se acuerdan de eso. De hecho, hasta cuenta de Instagram tenía la propiedad, cuyos dueños eran Gred y Fredito, obvio que desde antes de dejarse por vez # 17. Pues, tras ambos terminar la relación, pusieron a la venta la propiedad en www.clasificadosonline.com por unos “bajos” $150,000. Tiene 1 cuarto y 1 baño. Lo están vendiendo con todo incluido, desde jacuzzi, sábanas, ropa de cama, hasta con las bandanas que Fredito usó en Guerreros. Abajo pueden ver las fotos, pa que vean que no miento, incluyendo la info de la realtor por si están interesados y tienen “torta”. Lleva varias semanas a la venta y todavía nadie lo ha podido comprar. Yo Chris, compro la propiedad, pa chavar namá. Suerte ahí, bendiciones para los 3.

Vamos con Magali Febles. Yo me quedé pasmao cuando leí en el Instagram personal de Ronald Day, presidente de Telemundo, debajo de un post donde se alegraba de haber cenado con una buena amiga, apareciera Magali, mega random, públicamente y bien ná que ver, le escribiera, pero no pa comentarle de la foto (más bien, le limosneara y rogara, así lo noté) a Ronald que le aprobara un proyecto que tiene junto a Zuleyka Rivera, ya que al parecer José Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico, le estaba pichando. Magali hasta le dejó su número de teléfono personal. Algarete. Quiero pensar que Magali quizá no se dio cuenta de que no le estaba escribiendo en privado (por DM), sino, públicamente. Sorry Magali pero yo sí me di cuenta. El detalle es que ese post de Ronald fue el 7 de diciembre. El 1ro de diciembre fue el “Up Front” de Telemundo Puerto Rico y no mencionaron nada que ver con Magali y Zuleyka como parte de los nuevos proyectos para el 2023. Oops. Ustedes saben que yo siempre TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT y abajo pueden ver el llorao, digo, el comentario de Magali (tuve que taparle parte del número de teléfono pa no tirarla tanto al medio). Bendito, ojalá se le dé a Magali eso. Un abracito pa Maga.

Vamos con Saritza Alvarado. Tengo que admitir que siempre que veo a Saritza en las redes, la admiro más. Siempre fajona, trabajando, aunque sea fin de semana y siempre con su adorado hijo Adrián, de 5 añitos. Todos sabemos por las terribles situaciones que ha pasado Sari en los últimos años. Su hermano Luis, un comerciante de 48 años, falleció en el 2016 tras inhalar gas proveniente de una planta eléctrica que usaba debido a la emergencia por el apagón general de energía eléctrica que nos afectó a todos. Su señor padre, don Luis, de 79 años, falleció trágicamente el 28 de diciembre del año pasado en su finca de Cidra al ser pillado por su propio vehículo. Esto ocurrió apenas unos días después de haber entregado en el altar a Saritza quien se había casado con el padre de su hijo, el empresario Anthony Rivera. Ese día también se casó la hermana de Saritza, Zuleika, con el licenciado Elionay Imbert.

Me enteré y pude confirmar que lamentablemente Saritza está viviendo otro duro momento en plena Navidad. Va rumbo al divorcio con Anthony luego de 9 años juntos y 1 de casados. Ya se habían dejado antes y volvían. Luego de no verlos juntos hace tiempo en redes, como se dejaban ver antes y luego de que varios de mis seguidores me preguntaban en privado por ellos, confirmé que están separados. Tanto Saritza como Anthony estaban posteando sin estar juntos, ella sola con su hijo de vacaciones en Disney. Anthony con mensajes como de dejar atrás lo que no funciona. Abajo pueden ver los “screenshots” de esos posts. Una fuente muy cercana a Sari me dijo que esta nueva ruptura se debió a “diferencias en prioridades y conceptos de vida”. Lo intentaron todo por varios años, hasta recibieron terapia de pareja antes de casarse el año pasado. Sari, aunque está devastada por esto (no dudo que Anthony también), quiere la paz, tanto para ella como para él y le desea lo mejor. Ambos están ya en proceso de divorcio. Ella lo adora como padre de su hijo que es. Anthony también ve luces por su hijo y ambos han establecido que a pesar de estar separados, estarán siempre para el niño. Así debe ser. Los felicito por eso. Pa Alante Sari. Pa alante Anthony.

