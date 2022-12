¿Una alternativa a Spotify? Estos son los servicios de streaming de música más baratos del año

Pese a ser uno de los servicios de streaming de música más famosos, Spotify no siempre es viable para todos. Albergando más de 70 millones de canciones y, más recientemente, 2,2 millones títulos de podcasts, esta es la mejor opción muchas veces. Sin embargo, tras una semana de polémicas, los usuarios están buscando otras alternativas. Con esto en mente te venimos a contar sobre algunas otras apps.

Te contamos a continuación varios servicios de streaming para música que se podrían acoplar mejor a tus necesidades:

Amazon Music Unlimited

Plan individual: US$10,85 a US$13,57 (£ 7,99 a £ 9,99) por mes

Plan de estudiante: US$6,78 (£ 4,99) por mes

Plan familiar: US$20,36 (£ 14,99) por mes (hasta seis miembros)

Hasta el aumento de precios, Amazon Music Unlimited estaba a la par con Spotify Premium, pero el costo actualizado hace ahora que la opción de Amazon Music Unlimited sea más atractiva. Además, su suscripción individual sigue siendo más económica que la de Spotify si eres miembro Prime.

Youtube Music

Plan individual: US$13,57 (£ 9,99) por mes

Plan de estudiante: US$6,78 (£ 4,99) por mes

Plan familiar: US$20,36 (£ 14,99) por mes (hasta seis miembros)

Con YouTube Music, puede escuchar sencillos, álbumes, remixes, presentaciones en vivo y vídeos musicales sin publicidad, y ofrece una combinación de listas de reproducción basadas en lo que ha escuchado anteriormente. Además de esto, los suscriptores también pueden descargar o cargar hasta 50.000 canciones para escucharlas sin conexión.

Apple Music

Plan individual: US$13,57 (£ 9,99) por mes

Plan de estudiante: US$6,78 (£ 4,99) por mes (con los primeros seis meses gratis)

Plan familiar: US$20,36 (£ 14,99) por mes (hasta seis miembros)

Apple Music ahora es más barato que Spotify, ya que alguna vez estuvo a la par en términos de precio. Hay 70 millones de canciones para escuchar en Apple Music y, para los usuarios de iPhone, Apple ofrece una larga prueba de tres meses antes de comprometerse con una suscripción paga.

Deezer

Plan individual: US$16,28 (£ 11,99) por mes

Plan de estudiante: US$8,13 (£ 5,99) por mes

Plan familiar: US$24,43 (£ 17,99) por mes (hasta seis miembros)

Deezer es similar a Spotify en el sentido de que es gratis si estás dispuesto a soportar los anuncios. Además de la música, también hay podcasts para escuchar y puedes usar la aplicación con un dispositivo Amazon Echo o Sonos. Hay 73 millones de canciones disponibles para navegar.

Soundcloud

Plan individual: US$13,57 (£ 9,99) (hasta tres dispositivos)

SoundCloud Go+ te permite escuchar sin conexión y sin anuncios. Si bien no tiene un plan familiar, el plan Go+ te permite escuchar hasta en tres dispositivos.

Tidal

Plan individual: US$13,57 (£ 9,99) por mes o US$27,15 (£ 19,99) por mes por Tidal Hi-Fi Plus

Plan de estudiante: US$6,78 (£ 4,99) por mes o US$13,57 (£ 9,99) por Tidal Hi-Fi Plus

Plan familiar: US$20,36 (£ 14,99) por mes o US$40,72 (£ 29,99) por mes por Tidal Hi-Fi Plus (hasta seis miembros)

Tidal se destaca como el servicio de streaming con sonido de alta fidelidad. Es una creación del rapero Jay-Z y presenta canciones exclusivas de artistas como Beyoncé y Kanye West. Se promociona a sí misma como una oferta de música lossless que suena de la forma en la que los artistas la concibieron, y paga a los artistas una de las mejores tarifas por reproducción.