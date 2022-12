Ozuna y Ovy On The Drums presentan“CHAO BEBE”

Ozuna y Ovy on The Drums

El cantante de música urbana Ozuna y el productor musical, Ovy On The Drums, cierran el año con el estreno del nuevo sencillo, “CHAO BEBE”.

“CHAO BEBE”, une los sonidos de Colombia y Puerto Rico en una canción que promete conectar con una audiencia global. Este sencillo se caracteriza con un ritmo mezclado con toques electrónicos que destaca a Ovy On The Drums y los vocales de Ozuna.

El sencillo viene acompañado por un vídeo animado en el cual el telón de fondo es un laboratorio en el cual vemos a Dr. Drums (Ovy On The Drums) junto a Ozuna creando la fórmula perfecta resultando con el éxito: “CHAO BEBE”. En las imágenes, se pueden observar detalles representativos de ambos artistas como el Koala con él se le ha visto a Ovy On The Drums y el Oso en representación de Ozuna.

El sencillo y el video musical ya se encuentran disponibles por todas las plataformas digitales.