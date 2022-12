La vida de Pelé en el cine, las películas y documentales que nos mostraron al rey del fútbol

Cuando se habla de fútbol muchos nombres vienen a la mente, dependiendo de donde se esté en el mundo estos nombres pueden varias, pero hay uno que siempre dirá presente, Pelé es para muchos el mejor jugador de la historia, pero su talento y vida no solo se ha mostrado en las canchas, sino también a través del séptimo arte.

Recientemente se dio conocer la noticia de que “O Rei” falleció luego de sufrir de un cáncer generalizado, ya que, a pocos días de haber salido de su tratamiento contra el cáncer de colón, los médicos han detectado que tenía tumores en el intestino, el hígado y en un pulmón, por lo que, las alarmas en torno a su salud se encendieron.

Pelé en el cine, la increíble historia del multicampeón del mundo y las películas que nos la cuentan

Edson Arantes do Nascimento, conocidos por todos como Pelé, tuvo una larga carrera repleta de éxitos y reconocimientos, pero pocos saben los inicios humildes y las grandes batallas personales que el ex futbolista tuvo que luchar para alcanzar la grandeza por la cual se le conoce hoy en día en todas partes del mundo.

Por suerte para todos, el legado de “la Perla Negra” se ha guardado en varios filmes, los cuales se pueden disfrutar para entender la verdad detrás de la leyenda. En 2021, los realizadores británicos, David Tryhorn y Ben Nicholas estrenaron en Netflix su documental “Pelé”, donde el mismo ex futbolista cuenta su historia.

En este documental se puede ver un recuento de su carrera, contada por él mismo y lleno de imágenes totalmente inéditas de algunos de sus más recordados recuerdos como jugador, además de material actual sobre su vida después del fútbol y por supuesto, de sus supuestos 1.284 goles.

Por otro lado, también tenemos los documentales “Pelé Eterno” de 2004 y “Pelé the Last Show: The Film” de 2018, ambos disponibles en ITunes y los cuales usan entrevistas de familiares, ex compañeros de equipo y personalidades del deporte para narrar la historia de su carrera y las memorias de su último partido, respectivamente.

Apartándonos de los documentales, “Pelé: el nacimiento de una leyenda”, sigue la historia del astro del balón desde su juventud, siendo interpretado por Kevin de Paula, y de como su talento ayudó a la selección de Brasil a ganar su primer mundial en 1958. El filme se puede disfrutar en ITunes y a través de Google Play Movies y Amazon Prime.

Como dato curioso, el rey del fútbol actuó en la película de 1981 “Escape a la victoria” junto a Sylvester Stallone y Michael Caine, en una increíble historia donde el destino de los prisioneros de un campo de concentración Nazi se decide con un partido de fútbol, el filme está disponible en Amazon Prime.