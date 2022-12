Dayanara Torres sustituirá a Roselyn Sánchez en evento “New Year’s Rockin’ Eve”

La exreina de belleza Dayanara Torres será la nueva copresentadora del evento especial “New Year’s Rockin’ Eve”, tras darse a conocer ayer, miércoles, que la actriz Roselyn Sánchez no podrá asistir por un percance de salud.

Torres compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Traeré el Año Nuevo desde mi hermosa isla de Puerto Rico y co-presentaré la celebración @RockinEve desde aquí mi tierra natal 🇵🇷 [...] Que emoción!!!💕”, escribió. “Le deseo a mi buena amiga @roselyn_sanchez una pronta recuperación y te sientas mejor pronto my friend! Un abrazo mi Ross”, añadió.

En el día de ayer, Sánchez anunció que no será la anfitriona del evento.

“Yo no estoy tan bien desafortunadamente, tengo COVID. Por eso no podré ser coanfitriona de “Rockin Eve New Year’s Eve Bash” para esta vez. Debo decir que estoy devastada, todavía estoy procesando por qué esto está pasando”, dijo Sánchez en video publicado en sus redes sociales.

La artista comunicó que se hizo la prueba el martes para viajar a Puerto Rico y la misma dio positivo. Sánchez iba hacer la animadora del clásico programa desde la sede en Puerto Rico como el año pasado.

El evento se llevará a cabo en el Distrito T-Mobile y contará con la presentación de Farruko.