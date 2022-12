¡No esperen menos! El emotivo mensaje que Daddy Yankee le dejó a su esposa Mireddys González

Daddy Yankee, rapero puertorriqueño de 45 años, cerró su gira “La última vuelta world tour” dedicándole unas románticas palabras llenas de amor a su esposa, con quién tiene 30 años de relación, luego de recorrer el mundo interpretando sus mejores líricas en cada concierto.

El compositor y rapero se tomó un tiempo después del ‘show’ para expresarle delante de todo su público unas palabras a quién ha robado su corazón desde que eran muy jóvenes. Posterior a esto, acompañó con un video que en la descripción decía: “Quiero recordarle al mundo quién fue la verdadera inspiración de mi carrera @mireddys”.

El producto audiovisual contiene algunas fotografías y videos tanto del pasado como del presente donde podemos observar la trayectoria de su relación, que a pesar de no ser color de rosa han logrado salir adelante de la mejor manera. Comenzó el video diciendo: “Para ti mi compañera fiel, gracias por tu amor y tu comprensión. Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas, sin tu ánimo no me hubiera levantado”.

También dijo: “Gracias por esperar fielmente por mí cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros”. Ambos se conocieron en la pobreza, cuando apenas tenían 17 años y decidieron formar un hogar. Su primera hija fue el impulso para salir adelante y se enfocó en su carrera para poderles dar una mejor calidad de vida.

“Gracias a aquel barrio que nos unió desde la pobreza, porque en ese lugar específico encontré mi verdadera riqueza”. Yankee asegura estar perdidamente enamorado de Mireddys, se siente muy afortunado de poder compartir cada momento especial a su lado, siendo una de las parejas más estables que existe en el medio artístico.

Muchos fanáticos asemejaron el conmovedor video con la canción que el ‘Big Boss’ escribió en el 2016 junto a Tommy Torres titulada: Tú y Yo. El verso dedicado a Mireddys es:

“No soy experto en estas cosas, pero sé que el amor no es un libro de pintar que coloreas de rosas. Hoy somos novios, mañana tal vez seas mi esposa y aguanto las espinas y me quedo con mi rosa”. — Daddy Yankee

Escucha la canción completa aquí: