Critican actitud de Johnny Depp en la grabación de su nueva película

Luego de haber permanecido ante el ojo publico tras el juicio contra su exesposa, Johnny Depp, no deja de ser una figura que acapara titulares.

Según alegan, Depp no estaría apreciando ese voto de confianza y ha comenzado a tener problemas en el set de filmación de la cinta, donde el intérprete hará de “Luis XV”.

Fue el comentarista francés Bernard Montiel quien dio a conocer esta información en el show TPMP (vía The News International).

“Johnny Depp es un excelente actor cuando aparece en el set. Excepto que a veces el equipo está listo a las 6:00 a.m. y no viene nadie. Entonces, después, Maïwenn se enfada y al día siguiente es ella la que no viene y está Johnny Depp. Es una locura. Va muy, muy mal. Discuten constantemente”, dijo.

Acorde con el mismo reporte, hay varias compañías europeas que quieren trabajar con Johnny, pero en Hollywood hay reservas a pesar de que ganó el juicio contra expareja. Pues, en el pasado se ha reportado que es una figura difícil con la que trabajar.

Esto incluiría, de hecho, a Disney, estudio del que el actor habló mal por haberlo despedido de la franquicia de Piratas del Caribe, pues dijo que ni por US$ 300 millones y un millón de alpacas, volvería a trabajar con la compañía.

En cuanto a Amber Heard, recientemente Depp le perdonó la deuda millonaria que tenía que pagarle, y ella dio este comunicado: “Después de mucha deliberación, tomé la difícil decisión de resolver el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando levantan la voz. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna admisión, esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz de ahora en adelante.”