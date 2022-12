Avatar: The Way Of Water supera los 1.000 millones de dólares

AVATAR: THE WAY OF WATER Ronal, Tonowari y el clan Metkayina en Avatar: El Camino del Agua. (Courtesy of 20th Century Studios/Courtesy of 20th Century Studios)

A solo 13 días de su estreno mundial, Avatar: The Way Of Water llega al tope de los mil millones de dólares hasta el pasado martes, 27 de diciembre, en la noche. El fin de semana que más recaudó fue durante Navidad.

Avatar: The Way Of Water recauda $1 billón

Según Deadline, hasta el día martes por la mañana la película tenía más de $ 900 millones y en la noche rebasó el billón de dólares. Según varios críticos, el punto más alto de la secuela de Avatar fue el fin semana de Navidad, a pesar de que Estados Unidos sufre la tormenta invernal más fuerte de todos los tiempos.

Mejor fin de semana para Avatar

“La película reclamó el primer lugar por segunda semana consecutiva con $19.5 millones recaudados durante el fin de semana festivo”, explica Deadline. En Navidad, EEUU vivió el colapso de las carreteras y varias zonas sin electricidad, pero eso no impidió que Avatar: The Way Of Water llegara a los $ 700 millones en todo el mundo, según The Wrap.

Avatar 2 obtuvo en su estreno mundial 434,5 millones de dólares en los cines. El director de Avatar, James Cameron, reveló, días antes de su estreno, que la película es costosa y por eso necesita al menos $ 2 mil millones “para alcanzar el punto de equilibrio”. Pero, el debut mundial de Avatar: The Way Of Water igualó a The Batman.

Números de Avatar en 2009

Aunque la primera película de Avatar no tuvo su mejor estreno mundial en 2009 con $ 77 millones, tampoco se esperaba un récord de 434,5 millones de dólares en los cines. La película de James Cameron obtuvo un récord de $ 749,7 millones en EEUU y $ 2,7 mil millones en el resto de los países que estuvo en 2009, pero The Way Of Water se convirtió en una de las películas más exitosas de 2022.