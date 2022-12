Revive los latinos que cautivaron en People’s Choice Awards 2022

La película del año fue "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Foto: referencial.

En las categorías televisión, cine y música los People’s Choice Awards 2022 aplaudieron la labor de diversos talentos reconocidos, celebridades favoritas del público a nivel nacional e internacional.

Ryan Reynolds, actor nacido en Canadá con ascendencia irlandesa, obtuvo una condecoración especial con el denominado ‘The People’s Icon’. Asimismo, la actriz, cantautora, figura de televisión del mismo país, Shania Twain.

La también famosa de la música, amante del rock, pop y country, recibió el llamado premio ‘The Music Icon’, de cara a su carrera profesional impecable e icónica: fue homenajeada.

People’s Choice Awards 2022: los ganadores

Video Musical de 2022: “Anti-Hero” – Taylor Swift

People’s Champion Award: Lizzo

Artista Nuevo de 2022: Latto

Music Icon Award: Shania Twain

Artista Latina de 2022: Becky G

People’s Icon de 2021: Ryan Reynolds

Álbum de 2022: Midnights – Taylor Swift

Influencer Latina del Año: Flavia Laos

Grupo de 2022: BTS

Artista Country de 2022: Carrie Underwood

Artista Femenina de 2022: Taylor Swift

Película de Drama de 2022: Don’t Worry Darling

Artista Masculino de 2022: Harry Styles

Estrella de Comedia de 2022: Adam Sandler – Hustle

Participante de Competición: Selma Blair – Dancing With the Stars

Show de Sci-Fi/Fantasía de 2022: Stranger Things

Artista Masculino de TV de 2022: Noah Schnapp – Stranger Things

Show para hacer Binge-Watching de 2022: Dahme -Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Talk Show Nocturno de 2022: Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Estrella de Comedia de TV de 2022: Selena Gomez – Only Murders in the Building

Reality Show de 2022: The Kardashians

Show de Comedia de 2022: Never Have I Ever

Estrella de Reality de 2022: Khloé Kardashian

Show de 2022: Stranger Things

Estrella de Drama de 2022: Mariska Hargitay – Law & Order: SUV

Estrella de Película de Acción de 2022: Elizabeth Olsen – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Talk Show Diurno de 2022: The Kelly Clarkson Show

Estrella de Película de Drama de 2022: Austin Butler – Elvis

Estrella Fmenina de TV de 2022: Ellen Pompeo

Más premiaciones

Canción de 2022: “About Damn Time” – Lizzo

Estrella Femenina de Película de 2022: Elizabeth Olsen – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Show de Competición de 2022: The Voice

Estrella Masculina de Película de 2022: Chris Hemsworth – Thor: Love and Thunder

Show de Drama de 2022: Grey’s Anatomy

Película de Drama de 2022: Don’t Worry Darling

Película de 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Película de Acción de 2022: Top Gun: Maverick

Película de Comedia de 2022: The Adam Project.