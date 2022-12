Kim Kardashian revela lo difícil que es la crianza de sus hijos compartida con Kanye West

Siete años de relación, una fortuna de por medio y cuatro hijos fue lo que dejó el matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West. La pareja está divorciada oficialmente desde noviembre de este 2022, pero la separación está presente desde inicios del 2021.

De la fortuna y los negocios se hacen cargo los abogados. Han existido desacuerdos, pero lo material no parece ser preocupación para Kim, quien incluso se ha ofrecido a ayudar a Kanye, debido a sus supuestos problemas de rentabilidad.

Lo más complejo para la socialité ha sido la crianza de los niños, quienes al tener padres separados enfrentan dificultad de coincidir tanto en momentos cotidianos como las cuestiones escolares, como en los momentos más importantes, que son los cumpleaños y graduaciones.

La custodia de los chicos quedó acordada entre ambos. Debido a que decidieron compartirla, no hubo desacuerdo por quién se quedaría con North, Saint, Chicago y Psalm, reseña el portal Quien.

Sobre este acuerdo se publicó que Kanye debía abonarle unos 200 mil dólares mensuales a Kim correspondientes a la manutención de sus cuatro hijos. Ese elemento en especifico generó problemas, ya que el rapero se quejó en las redes sociales de tal manera que incluso le llegaron a bloquear la cuenta de Twitter.

“La crianza compartida es muy dura”: Kim Kardashian

Kim dejó pasar esa situación, siempre expresando que “es muy duro; la crianza compartida es jodi**mente dura”, dijo en un podcast llamado IRL, según reseña del sitio Quien. A pesar de esta situación, la socialité trata de mantener este aspecto de su vida privada alejado de los focos de los principales medios de comunicación.

“Definitivamente lo protegí a él y seguiré haciéndolo desde la perspectiva de mis hijos, lo hago por ellos. En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que ocurre en el mundo exterior”, dijo en la mismo podcast.

“Es que no están preparados para lidiar con cosas de mayores. Cuando crezcan, tendremos estas conversaciones. Un día mis hijos me agradecerán que no me haya sentado aquí para criticar a su padre. Y podría hacerlo”, concluyó.