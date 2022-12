Amaia Montero rompe el silencio sobre su estado de salud: “Estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta”

El pasado mes de octubre los mensajes de asombro, preocupación y solidaridad inundaron el perfil de Amaia Montero luego que publicara una fotografía de su rostro, visiblemente desmejorado, sin maquillaje y despeinada, acompañada de un texto que rezaba: “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Bastó este post para que la ex vocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh desapareciera del ojo público y se conociera que había sido ingresada a un a clínica de salud mental para tratar su depresión y cuadro de ansiedad. Para aquel entonces, sus familiares manejaban la información con hermetismo, incluso esperarían que fuera la propia artista quien ofreciera declaraciones.

Amaia Montero

Así fue, al salir de la clínica, Amaia Montero ofreció breves declaraciones al programa de televisión española Socialité y refirió que no estaba preparada para hablar de lo que estaba atravesando y admitió estar molesta con los medios por el tratamiento que le dieron a la información, lo que le había afectado a ella y a su familia.

Luego de dos meses fuera del ojo mediático, finalmente, la cantante española de 46 años , habló en exclusiva con el periodista Javier de Hoyos y aprovechó para agradecer a sus fans el amor, apoyo y solidaridad que le han expresado en días tan complejos para ella.

La reconocida “la reina del pop” en España, también agradeció el gesto que tuvo la sevillana de 20 años Aitana Ocaña en el cierre de su gira 11 Razones + Tour, al interpretar el mítico tema Puede ser que hace años Amaia protagonizó junto a Dani Martínez quien vocalista de El canto del loco.

A raíz de este gesto, la española envió un emotivo mensaje a su público por el amor que ha recibido: “Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo”, contó la cantante.

Amaia Montero adelantó sentirse emocionada que el público se acuerde ella, “que la gente me quiera tanto, la verdad que siempre me llega al corazón”. Adelantó que aunque no tiene fecha de regreso a los escenarios lo hará en el 20232 con un nuevo proyecto discográfico.

“No podría decir nada de eso en estos momentos. Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta”.