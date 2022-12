Shakira compartió en la tarde de hoy una foto junto a sus hijos en el desierto celebrando la Navidad.

La cantante hizo la publicación en sus redes sociales con una nota que decía “In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad”.

Cabe destacar que la cantante y actriz colombiana culminó su relación con el futbolista Gerard Pique a mediados de este año.