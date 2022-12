Avatar supera los $700 millones durante el fin de semana de Navidad

Por segunda semana consecutiva, Avatar: The Way of Water, se llevó $19,5 millones y se mantuvo en el primer lugar durante el fin semana más mortífero del invierno para Estados Unidos.

Avatar 2 y los números en Navidad

La tormenta invernal en el país fue una de las razones por la que Avatar 2 no recaudó más millones durante Navidad, y es que cientos de cines quedaron sin electricidad y carreteras colapsadas. La película, dirigida por James Cameron, ya cruzó la línea de los $ 700 millones en todo el mundo, según The Wrap.

The Wrap dijo que durante los últimos cuatro días de la semana pasada fue un punto más alto para Avatar 2 y el día de su estreno mundial logró $434.5 millones en todos los cines.

The Batman y The Way of Water

Hasta el momento, Batman El Caballero de la Noche y The Way of Water ocupan el cuarto lugar con el debut nacional más exitoso en la historia de EEUU, sin embargo, según Cameron, la nueva secuela de Avatar necesita al menos 2 mil millones de dólares para hacerla rentable.

La primera parte de Avatar, estrenada en diciembre de 2009, apenas logró $77 millones durante el día de su estreno y el récord total nacional fue de 749,7 millones de dólares. Pero la película ascendió a los 2.9 mil millones globales en los cines de todo el mundo y EEUU.

Avatar: The Way of Water, según analistas

Según analistas del cine, Avatar: The Way of Water podría ser el cuarto lanzamiento de diciembre en cruzar los $ 200 millones en su estreno. Las únicas tres películas con esta hazaña fueron Spider-Man: No Way Home y dos de las tres secuelas de Star Wars: Star Wars: The Force Awakens de 2015 ($248 millones) y Star Wars: The Last Jedi de 2017 ($220 millones).

Avatar ha tenido éxito por el aspecto extraño de sus personajes y sus increíbles efectos especiales. Desde que The Way of Water se estrenó en cines muchas han sido las curiosidades entorno al audiovisual y sus actores, protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Kate Winslet.