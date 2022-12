¿Te gustó Avatar: The Way Of Water? 5 películas acuáticas que puedes ver en Netflix

Avatar: The Way Of Water está alcanzando lo que muchos esperaban: convertirse en una de las más solicitadas por los fans al momento de asistir al cine.

La secuela de Avatar, del 2009, se está posicionando como una de las cintas más importantes del año, gracias a sus impactantes efectos visuales.

Si ya la viste y quieres ver más películas de este tipo, entonces, continúa leyendo que encontrarás una lista de películas acuáticas disponible en la plataforma de transmisión streaming, Netflix.

[Te recomendamos leer: Mission Blue: así es el documental acuatico donde aparece James Cameron que está disponible en Netflix]

Películas acuáticas en Netflix

Gran Tiburón

Sinopsis: Una escapada en hidroavión a la Gran Barrera de Coral australiana se convierte en una pesadilla para unos jóvenes al ser atacados por un gigantesco tiburón blanco. Varado en alta mar sobre un frágil bote salvavidas, el grupo tendrá que usar todo su ingenio para resistir la amenaza.

Tráiler

Mundo Acuático

Sinopsis: Un marinero debe proteger a una niña contra los piratas que creen que su extraño tatuaje es el mapa hacia Dryland.

(Ver tráiler)

Ohana: Un Magnífico Tesoro

Sinopsis: Un hermano y una hermana de Brooklyn encuentran un diario sobre un tesoro perdido hace mucho tiempo que los lleva a una aventura épica con nuevos amigos y los lleva a reconectarse con su herencia hawaiana.

Tráiler

Stealth: La Amenaza Invisible

Sinopsis: La Armada de Estados Unidos ha creado un bombardero de alta tecnología, dotado con inteligencia artificial, llamado Eddie. Una prueba de un equipo de élite demostrará que confiar en la inteligencia artificial puede tener consecuencias catastróficas.

(Ver tráiler)

Battleship

Sinopsis: Una aventura épica de acción en la que la humanidad liderará una gran batalla en contra de una fuerza superior desconocida que se inicia en el mar y continúa en los cielos y en la tierra.

(Ver tráiler)