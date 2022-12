“Psycho B**ch”, de Thalía, se vuelve tendencia en TikTok

En la actualidad, Thalía ha logrado mantenerse vigente entre el público joven, y ahora con su nueva canción titulada “Psycho B**ch” muchos fans han conseguido que se viralice en TikTok.

A continuación, te contamos un poco más de este sencillo.

Escucha “Psycho B**ch”, de Thalía

Aunque el tema fue lanzado hace algunas semanas, fue este mes de diciembre cuando se hizo tendencia, gracias a muchos de sus seguidores decidieron hacer un trend viral.

Cabe resaltar que TikTok se ha caracterizado por ser una plataforma que ayuda a la difusión de la música.

Mientras que en YouTube la canción ya cuenta con más de tres millones de reproducciones, siendo todo un éxito.

En cuanto al sonido, está inclinado hacia el pop, con un toque de electro.

El video oficial cuenta con una gran producción, en el que Thalía está rodeada de varias bailarinas en distintos escenarios.

Además, algo que llama la atención son los vestuarios con brillantes y piedras preciosas.

La letra nos dice: “De a mucho, de a poco, pero nunca me equivoco, no pierdo el sentido, no, no. Te vi tan divino, tomé un poco de vino, y luego una mala decisión”.

Su éxito de TikTok

Tras su lanzamiento, algunos seguidores de la también actriz decidieron iniciar un trend, que con el paso del tiempo han logrado que se vuelva viral.

En algunos videos vemos a los fans recreando algunos de los pasos de baile, que la artista muestra en el videoclip.

Incluso, la misma Thalía se ha tomado el tiempo para publicar varios clips usando su tema y bailando.

“Gracias por tanto amor. Me ha encantado verlos en TikTok haciendo videos con #PsychoBitch. Sigan etiquetándome, compartiré mis favoritos”, indicó en una publicación de la artista en Instagram, en la que también aprovechó para hacer una recopilación con los mejores videos de su público.