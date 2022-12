Burbu comparte junto a su familia poderoso mensaje de navidad en redes sociales

La Burbu compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su familia con un poderoso mensaje de navidad.

La animadora expresó en sus redes sociales un mensaje donde reflexiona sobre la sociedad y la familia. A su vez, compartió lo agradecida que estaba con sus fanáticos de poder conectar con ellos día a día en sus redes sociales.

“En mundo que se ha vuelto tan superficial, insustancial q agarras algo y si no funciona de una lo tiras, no se trabaja porq funcione y no se le da tiempo a q germine la semilla. Nosotros nos negamos a ir con la corriente. Luchamos por el tesoro más preciado q nos ha dado la vida… LA FAMILIA!!! Y celebrar el REY DE REYES q es nuestra base , fuerza y fundamento es un privilegio otorgado. FELIZ NAVIDAD AMIGOS 🎄✨ Los quiero mucho y es un gusto inmenso conectar con ustedes por aquí. Que la magia q esta época trae sea eterna en sus corazones. Vendrá un año inmenso de amor y sueños cumplidos… declarado!🫶🏼✨🎄😘”, indicó Angelique.