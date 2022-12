Rubén Sánchez: “Hubo violencia en mi casa... Sí, de mi papá”

El periodista Rubén Sánchez confesó ayer, miércoles, que fue víctima de maltrato cuando era niño en su hogar.

Según relató en el espacio “Intimus con Veronique Abreu Tañón”, en su hogar hubo violencia por parte de su padre.

“Hubo violencia en mi casa... Sí, de mi papá”, confesó el periodista. “Cuando yo tenía como 13 años, era el segundo o tercer día de clases y lo recuerdo como si fuera hoy, porque mi salón hogar me correspondió con Díaz”, dijo en la entrevista.

“Llegó, como siempre ocurre, una muchacha nueva, una niña al salón. Y yo, como suele ocurrir, como es muy normal, me puse inquieto, me lucí, hice chistes, interrumpí a la maestra, y lo hice una y otra vez, repetidamente, hasta que Díaz se enojó y me dio una carta. Me dijo: ‘Rubén, usted no puede regresar al salón hasta que su mamá venga a hablar conmigo’”, explicó Sánchez.

“Le enseñé a mami la carta. Ella estaba en la sala y se la di. Mami me dijo: “Llévasela a tu papá”. Papi se estaba afeitando en el baño. Cuando yo le di la carta a papj, se viró y me dio un puño de hombre, que me rompió la boca y la nariz”, recordó.

“Con el puño, me rompió la boca y la nariz. Con un puño de hombre. Yo caí al piso botando sangre. Ese fue ese puño, después vinieron otro montón de puños y patadas”, continuó.

“¿Sabes lo que él hizo? Le dijo a mami: “Llévalo a la escuela y sácalo, que este no va para ningún lado”, añadió.

En la entrevista, el periodista también habló de las carencias económicas en su hogar que lo llevaron a trabajar desde los diez años.

Mira aquí la entrevista completa: