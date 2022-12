Rostro boricua conquista Disney

Mia Blakeman Humacao, Puerto Rico. Behind the scenes of GinaYei production. Photo by Captiva Digital Media. (GIanfranco Gaglione / Captiva Digital Media)

Virgoniana, bayamonense, audaz y perseverante, a sus 26 años Mia Blakeman empieza a dejarse sentir a nivel internacional, nada más y nada menos que de la mano de Disney, gracias al impacto de la nueva serie Gina Yei. Ha sido un largo camino para la guapa ojiverde, que confiesa que- desde que tiene uso de razón tenía la certeza y corazonada de que la actuación era lo suyo.

“Recuerdo que le decía a mi mamá que quería salir en el programa de Barney, participar en la búsqueda del niño Oscar Mayer, por ejemplo. Yo reconocí que quería entretener y hacer a todos reír desde antes de saber que era una profesión,” explica la también modelo. “Desde niña me involucraba en todo lo relacionado al mundo artístico. Mi primer comercial fue a los 5 años, siempre buscaba ser parte de las obras escolares, tomaba cursos de verano enfocados en la actuación y a los 19 años tomé una sabática de la universidad y me mudé a Los Angeles por un contrato de modelaje. Estando ahí continué tomando cursos de actuación. Luego de graduarme de contabilidad comencé a estudiar actuación formalmente. Entonces, tenía un acting coach en Miami, Rubén Morales -y junto al casting director Gary Holmes- me dieron la confianza para creer en mi talento y lanzarme de lleno”, abarca.

Y es que Mia tiene la vena artística engranada en su corazón y como dice el refrán, el que lo hereda no lo hurta. Su familia no solamente la apoya y respeta su decisión, sino que también todos profesan un gran amor a las bellas artes. A nadie le ha sorprendido el despegue de la joven, por el contrario, lo veían venir.

Aunque todavía no sabía que sería parte de el CEA Centro de Estudios Artísticos, en Ciudad de México, cuando llegó la oportunidad tan soñada, sin duda, estaba más que lista para afrontar el reto. Estamos hablando de la revolucionaria serie Luis Miguel en Netflix. Si bien fue un papel pequeño en ese momento, le abrió otras puertas y le dio la exposición que tanto buscaba.

“Yo me esforcé en dar lo mejor de mí, desde la audición hasta el último corte. Cuando ya me estaba yendo del estudio, Diego Boneta y el director de la serie Humberto Hinojosa me llamaron y me felicitaron por el trabajo que hice. Luego me preguntaron que yo estaba haciendo en la industria y les dije que estaba estudiando contabilidad en Puerto Rico… se rieron. Me dijeron que debería tomar mi carrera como actriz más en serio. Ellos no lo saben, pero en ese instante cambiaron mi vida. Llamé a mi mamá llorando y le dije que esto era lo que yo tenía que hacer, que iba a terminar mis estudios, pero luego continuaría estudiando actuación”, concluye Blakeman.

Esta fue, sin lugar a dudas, la escuela y plataforma que la llevó a Disney. Luego de haber audicionado para varios proyectos, Blakeman fue considerada para un piloto titulado “serie urbana”. “Con Gina Yei, al principio de las audiciones no supe mucho del proyecto, pero pienso que así es mejor. Pensar en ese momento que estaba audicionando para una serie de Disney quizás me hubiera paralizado”, cuenta.

“Yo interpreto a Amy. Ella es parte del grupo de La Joyas, las chicas más populares del instituto. A diferencia de la típica “cool girl” Amy es muy genuina y siempre tiene las mejores intenciones…. Pienso que sus mejores atributos también son sus fallas. La van a amar,” asegura la amante de Villano Antillano y Young Miko, entre otros.

Mientras disfruta este momento tan importante en su carrera, Blakeman se concentra en su segunda colección junto a la marca de trajes de baño peruana, Capittana. Además, sigue grabando contenido para su canal de Youtube “Krys y Mia” su passion project, y próximamente, antes de regresar a México a la temporada de audiciones, espera comenzar a trabajar con un club de comedia MUY reconocido en la isla, pero aún no puede soltar prenda al respecto, todo a su tiempo, y eso lo sabe ella. Mientras disfruta las fiestas navideñas junto a sus seres queridos en la isla, Blakeman agradece sus bendiciones y el apoyo recibido y sabe que, este es sólo el comienzo.