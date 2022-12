Maripily celebra la Navidad con el lanzamiento de suplementos a base de colágeno

La modelo y empresaria Maripily anunció hoy el lanzamiento de unos suplementos a base de colágeno llamados MPH by Maripily.

El producto es una colaboración entre la modelo e Ismael Rodríguez quien representa a Centro Natural donde se estarán vendiendo.

“El colágeno es bien importante para nosotras las mujeres por el pelo, la piel, la elasticidad, a veces estas cosas se pierden. Pero es importante vernos jóvenes, llegar a viejitas no importa, es llegar a ser viejitas duras y ‘sexy’ como Maripily”, mencionó.

Los suplementos se componen de una fórmula antienvejecimiento a base de colágeno que ayuda en la regeneración de las células de la piel, previene arrugas, líneas de expresión y ayuda al sistema inmunológico.

Además es un producto manufacturado siguiendo condiciones salubristas y certificado por la FDA (Food and Drug Administration) y la GMP (Good Manufacturing Practices) asegurando su calidad.

El producto tiene la cantidad suficiente para tomarse tres veces al día por un mes y tiene el precio de $59.99.

Lo puede obtener en los establecimientos Centro Natural en San Juan, Caguas, Ponce, Santa Isabel, Guayama y Salinas. Igualmente, puede conseguirse a través de Amazon.

Hace unas semanas la modelo confirmó que tuvo un incidente con su ahora expareja, José Javier Carrasquillo, que provocó que se rompiera su compromiso. Añadió que su hijo, Jose Antonio “Joe Joe” Garcia Rivera, nunca estuvo de acuerdo con la relación y le advertía de cosas que ella no se daba cuenta. Dijo que sufrió mucho porque se afectó su relación de madre e hijo.

Sin embargo, la empresaria aseguró que lo que la motiva a seguir desarrollándose profesionalmente a pesar de estar pasando por un momento difícil es el amor propio.

“Cuando tu te quieres y entiendes que cuando algo no funciona, no funciona, pues no lo intentes, pasa la página y concéntrate en algo más importante. Si tienes hijos rodéate de ellos, de tu familia, de los que te traigan paz y te den ese ánimo, no de las amistades que te llevan a pasarla bien y cuando llegas a tu casa te sientes vacía. Yo me llene de lo que me hace feliz que es mi familia, mis negocios, mi público”, afirmó.

Maripily además aseguró que el próximo año vienen muchas más colaboraciones entre ellas un nuevo perfume y el lanzamiento de unas fotos en una plataforma que estará anunciando más adelante.