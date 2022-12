Kate Hudson disfruta de su personaje en la nueva comedia Glass Onion

Los Angeles, California – En Glass Onion: A Knives Out Mystery, la excelente secuela de la exitosa cinta Knives Out (2019), escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper, The Last Jedi), Kate Hudson interpreta a Birdie, una modelo convertida en diseñadora de modas, en un divertido rol hecho a su medida que a simple vista pudiera registrar como una figura caricaturesca y superficial. Sin embargo, Hudson pone a prueba sus destrezas histriónicas para impartirle una sensibilidad especial a este personaje que busca validación para satisfacer esa necesidad de ser aceptada, aun cuando su vivaracha personalidad puede proyectarla como un ser antipático y de poca inteligencia. Con este personaje que se destaca como uno de los mejores de la comedia de suspenso que presenta la historia de un magnate (Edward Norton) que invita a un grupo de amigos a su isla paradisiaca en los prístinos mares de Grecia, Hudson, luego del drama Music (2021), regresa a la pantalla de la cual estuvo prácticamente ausente por los pasados 5 años.

“Yo diría que estaría entre Norton y Kathryn (Hahn)…por su cara de poker” - dijo entre risas, cuando se le pregunto a modo de broma, cual de sus compañeros de elenco se saldría con la suya ante la comisión de un crimen, durante una simpática entrevista exclusiva con Metro para la presentación en Los Ángeles de la cinta que estrena mañana en Netflix, y que además cuenta con las actuaciones de Daniel Craig, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Leslie Odom Jr, Madelyne Cline y Jessica Henwick. En esta charla la actriz, que despuntó con una nominación al Oscar por su maravillosa Penny Lane en Almost Famous (2003), y quien, durante la primera década del milenio, fuera la reina de las comedias románticas en cintas como How To Lose A Guy In 10 Days, My Best Friend’s Girl, Bride Wars, entre otras, conversó sobre los desafíos de su personaje y la importancia de expresarse sin temor a ser juzgados.

En este tipo de película de “whodunnit” (¿quién lo hizo?), en ocasiones los actores no reciben el guión completo para mantener guardados las sorpresas y virajes de la historia. ¿Fue así con este proyecto?

Oh, no. Lo sabíamos todo. Sabes, resulta interesante porque cuando estás en la televisión y no recibes todos los guiones, es una de las peores experiencias. Es bien extraño porque no sabes nada y prefieres conocer la historia completa. Creo que es bien importante.

Hay una escena fascinante cuando se recibe la invitación donde tu personaje no tiene miedo de decir lo que piensa en los tiempos que estamos viviendo donde hacer esto puede herir sensibilidades, al punto de desatar ataques. ¿Qué me puedes decir sobre ese aspecto de tu carácter?

Creo que el deseo de Birdie es buscar validación donde sea que la encuentre, y por eso es que se mete en problemas todo el tiempo, sin realizar que está ofendiendo a nadie o lastimando a alguien. Ella solo quiere que la gente la ame y se preocupe por ella. Ella no es muy narcisista, pero al mismo tiempo, es como el tipo de narcisismo que te hace cuestionar si, ¿realmente es una mala persona?, o simplemente ¿no es muy inteligente?, ¿muy egoísta, profundamente egocéntrica y narcisista? En cierto modo, tratar de crear ese equilibrio con Birdie fue muy divertido, porque te permite realmente salir y decir todas estas cosas audaces que nunca en un millón de años saldrían de tu boca.